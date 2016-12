Credite de patru ori mai scumpe decât în Europa

O firmă privată care vrea să ia un credit de la o bancă autohtonă trebuie să plătească o dobândă chiar şi de patru ori mai mare decât în alte ţări europene. Explicaţia bancherilor - riscul scumpeşte împrumuturile. Mai pe româneşte, o firmă din Germania are mai multe şanse să trăiască şi să facă profit decât una din săraca Românie. Totuşi, dobânzile ridicate rămân un dezavantaj, evidenţiat recent şi de ministrul Economiei, Varujan Vosganian, care şi-a exprimat îngrijorarea faţă de situaţia din industrie. În aprilie, dobânda medie practicată de bancheri pentru creditele sub 4,5 milioane lei era de 10%. La creditele peste 4,5 milioane lei, dobânda era de 8,65%. Comparativ, în Cehia, împrumuturile între 300.000 şi un milion euro (echivalentul în coroane) au o dobândă de numai 2,5%. Cele care depăşesc pragul au un cost anual de 1,76%. „Dobânda de referinţă şi inflaţia sunt mult mai ridicate în România. La nivelul crescut al dobânzilor contribuie însă şi neîncrederea în economie, care vine din ambele părţi, şi de la bancheri, şi de la companii”, spune analistul financiar Radu Ciofu, citat de Business24.ro. În prezent, în ciuda tuturor mesajelor transmise de BNR, creditarea nu vrea să se relaxeze, iar între BNR şi bancheri are loc o dispută cu tema „Oul şi găina”. Mai exact, bancherii spun că nu pot da credite până când nu văd creştere economică, iar cei de la banca centrală avertizează că nu vom avea niciodată creştere fără credite. Într-o intervenţie recentă, guvernatorul Mugur Isărescu a fost un pic mai tranşant, întrebându-i retoric pe bancheri de ce se aşteaptă ca cineva să vină să ia un credit în lei cu dobândă de 15%, când inflaţia se temperează.