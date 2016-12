Credite garantate de stat pentru crescătorii de porci şi păsări

Crescătorii de porci şi cei de păsări vor putea contracta în acest an credite garantate de stat, prin intermediul Fondului de Garantare a Creditului Rural, în limita unui plafon total de 720 milioane lei, a anunţat, ieri, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Valeriu Tabără. \"Am aprobat astăzi două acte normative de o importanţă majoră pentru două sectoare capitale ale agriculturii, cel porcin şi cel al creşterii păsărilor. Procedurile de susţinere sunt diferite faţă de alte sectoare ale agriculturii. Vorbim de norme de bunăstare fixate direct prin regulamente de către UE \", a precizat ministrul Agriculturii. El a adăugat că crescătorii de porci şi cei de păsări vor putea beneficia de creditele garantate în baza adeverinţelor eliberate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, iar sumele urmează să fie acoperite de la bugetul de stat în trimestrul IV al acestui an.