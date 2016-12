Credite garantate pentru întreprinderi mici şi mijlocii

Banca Transilvania a lansat, ieri, un credit pentru IMM-uri, garantat de Fondul Naţional de Garantare pentru IMM-uri (FNGIMM), cu dobîndă de 15% pentru lei şi de 9,5% pentru euro. Creditul este destinat nevoilor de capital de lucru al firmelor, incluzînd plăţile pentru furnizori, utilităţi, salarii, precum şi achitarea datoriilor, chiar şi la bugetul de stat. De asemenea, linia de credit poate fi utilizată pentru refinanţarea de credite angajate la Banca Transilvania sau alte bănci comerciale, pentru nevoi de capital. Valoarea maximă a finanţării este de 250.000 euro sau echivalentul în euro, iar termenul de acordare este de un an. Clienţii nu trebuie să aducă garanţii materiale, întrucît FNGIMM acoperă 80% din garanţiile facilităţii, iar Banca Transilvania pune la dispoziţie capitalul necesar şi acoperă restul de 20%. Pentru a beneficia de acest produs, companiile trebuie să aibă minimum doi ani de activitate de la data înmatriculării firmei. În plus, conform ultimului bilanţ contabil semestrial şi/sau anual, evoluţia cifrei de afaceri trebuie să fie pozitivă sau, în cazul în care aceasta este negativă, scăderea cifrei de afaceri trebuie să fie de cel mult 25%. Tot referitor la ultimul bilanţ, există şi cerinţa ca firma să înregistreze profit din exploatare, se arată într-un comunicat al băncii. „Prin creditul gata garantat continuăm, cum este şi firesc, să venim cu produse care refac accesul la finanţare, tocmai cînd acesta este mai complicat. Acum nu mai este momentul să inovăm, deşi noi am fost mereu preocupaţi de noutăţi. Este momentul produselor de creditare simple, care rezolvă problemele de lichidităţi ale întreprinzătorilor de azi”, a declarat, într-un comunicat de presă, directorul general al Băncii Transilvania, Robert Rekkers.