Credite mai ieftine la Banca Românească

Banca Românească a redus, de ieri, ratele de dobândă pentru depozitele în lei cu până la 1 punct procentual (pp), dar păstrează neschimbate bonificaţiile oferite pentru economiile în euro, dolari, lire sterline şi franci elveţieni, a anunţat banca într-un comunicat. Pentru depozitele în lei constituite pe o perioadă de 30 de zile, dobânda anuală este de 7,6%, în scădere cu 0,4 puncte procentuale, iar pentru cele cu maturitate la 60 zile, dobânda este de 7,65% pe an, în scădere cu 0,6 pp. Pentru depozitele în lei constituite pe o perioadă de 90 zile, banca plăteşte o dobândă de 7,8% pe an, în scădere cu 0,7 pp, iar pentru economiile cu maturitate de 120 de zile, dobânda anuală este de 8,3%, în scădere cu 0,95 pp. Depozitele cu scadenţă la 180 zile au o dobândă de 7,5% pe an, în scădere cu 0,75 pp, în timp ce pentru depozitele constituite pe 365 zile, banca plăteşte o dobândă de 7,25%, în scădere cu 0,75 pp. În schimb, dobânda practicată pentru depozitele pe 270 de zile rămâne neschimbată, la 7,5% pe an. Modificări au fost operate şi pentru depozitele standard, în lei, cu plata lunară a dobânzii. Noile rate anuale de dobândă valabile sunt 7,5% (la 90 de zile), 7,25% (la 180 de zile) şi respectiv 7% (la 365 de zile). Pentru contul Flexibil în lei, noua valoare de dobândă este de 6,50% pe an, în scădere cu 1,5 pp, în timp ce dobânzile la conturile Flexibile în valută rămân nemodificate.