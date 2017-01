Romanian International Bank (RIB) acordă credite prin programul Prima Casă 2, având disponibil un plafon de 1,1 milioane euro, a anunţat banca. „RIB sprijină tinerii în achiziţionarea unei locuinţe prin intermediul acestui program guvernamental, având comisioanele de analiză dosar, de acordare, de administrare sau de rambursare anticipată de 0%. Rata dobanzii pentru creditele în euro este EURIBOR la 3 luni plus o marjă de 4,00% pe an, iar pentru cele în lei ROBOR la 3 luni plus o marjă de 2,50% pe an”, se arată în comunicat. La demararea programului Prima Casă, în iulie 2009, statul a fixat un plafon de garanţii de 1 miliard euro, din care circa 60% a fost folosit în prima fază, derulată până în 15 februarie. Între timp, guvernul a adus unele modificări programului, pentru a stimula construcţia de locuinţe noi, fixând pentru acest an un plafon de garanţii de 700 milioane euro.