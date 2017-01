Creditele acordate populaţiei vor creşte cu 30% anual

Potrivit analiştilor economici, creditele acordate populaţiei din România se vor menţine pe un trend de creştere semnificativ în următorii trei ani, de aprox. 30% anual, similar celui din alte ţări ale Europei Centrale şi de Est. Un studiu al UniCredit arată că ritmul de creştere din România va fi apropiat de cele din Serbia şi Ţările Baltice, media anuală de creştere din regiune fiind prognozată la 35%. În intervalul 2006-2009, avansul mediu anual al creditelor pentru locuinţe va fi de 31,6%, iar cel al împrumuturilor pentru consum va fi mai ridicat, de 34,9%. "Sectorul produselor bancare pentru populaţie va avea cea mai importantă dinamică în următorii ani", a declarat Rozalia Pal, economist. Creditele pentru populaţie vor urca în medie cu 34% pe an, în timp ce avansul depozitelor va fi de 28% pe an. În ceea ce priveşte sectorul corporate, estimările specialiştilor arată că împrumuturile vor creşte cu 22% pe an, iar depozitele cu 15%. "Încă mai există potenţial de creştere, atît a creditelor, cît şi a depozitelor în România", a afirmat Pal. Ea a mai arătat că este nevoie de o monitorizare strictă a creditelor, pentru a evita orice deviere de la trendul de dezvoltare al României. De asemenea, economiştii sînt de părere că aderarea României la UE va genera doar presiuni competitive marginale, avînd în vedere că deja aprox. 89% din activele sistemului bancar românesc aparţin băncilor. Raportul UniCredit mai arată că mai puţin de jumătate dintre românii care au peste 15 ani şi-au deschis cel puţin un cont la o bancă, România fiind printre ţările codaşe în Europa Centrală şi de Est la acest capitol. Astfel, la finalul anului trecut, 48% din persoanele cu vîrstă de cel puţin 15 ani au avut relaţii cu cel puţin o bancă în România, proporţie egală cu cea înregistrată în Turcia şi superioară în regiune doar celei din Bulgaria (39%) şi din Bosnia şi Herţegovina (45%). Ţările avînd cel mai ridicat grad de "penetrare bancară" din regiune sînt Slovenia, unde 99% din populaţie avea relaţii cu băncile, şi Croaţia, cu o pondere a populaţiei "bancarizate" de 85%. În plus, analiştii economici estimează că activele totale ale sistemului bancar românesc vor creşte, în acest an, cu 24%, la 217,57 miliarde lei, iar profitul net al băncilor va creşte cu 12,5%, la 3,02 miliarde lei. UniCredit anticipează că ritmul de creştere a activelor totale se va încetini în 2008 şi 2009 la 18%, respectiv 15%, valoarea acestora urmînd să ajungă la 256,73 miliarde lei şi, respectiv, 293,95 miliarde lei. În ceea ce priveşte profitul net, băncile româneşti vor obţine în 2008 un rezultat de 3,37 miliarde lei, iar în 2009, de 3,71 miliarde lei.