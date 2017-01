Creditele în yeni japonezi, ultima găselniţă a bancherilor

La o simplă privire în oferta de creditare a băncilor din România oricine îşi poate da seama că moda creditelor în dolari, lei şi euro este pe cale să apună. Dacă pînă acum cîteva luni românii se puteau împrumuta doar în trei valute: lei, euro şi dolar, acum au la dispoziţie mai multe monede mai puţin uzitate pentru astfel de operaţiuni, una dintre acestea fiind yenii japonezi. Bancherii speră să cucerească o cotă de piaţă cît mai mare prin această ofertă, extrem de atractivă prin dobînzile foarte mici. Analiştii economici atrag, însă, atenţia că dezavantajele unui astfel de împrumut nu sînt deloc de neglijat. Pentru a ieşi în evidenţă şi a cîştiga cît mai mulţi clienţi, bancherii au început să lanseze linii de produse “exotice”. Creditul ipotecar în yeni japonezi este ultima găselniţă, după ce piaţa a fost invadată de ofertele în franci elveţieni. Dobîndă de referinţă pentru creditele în yeni janponezi (JPY) este de 0,25% în timp ce pentru euro ajunge la 3% iar pentru dolar (USD) la 5,25%. Pentru yeni dobînzile practicate în România sînt cele mai scăzute din lume, dar finanţiştii îi sfătuiesc pe români să nu se lase păcăliţi de cifrele mici spunînd că indiferent de monedă, alta decît leul, riscul valutar e acelaşi. În plus, specialiştii susţin că este foarte posibil ca yenul să se aprecieze în următorul an drept pentru care cei care iau un credit în această monedă ar putea avea surprize neplăcute în sensul să vor putea plăti foarte mult pentru un credit luat în yen, dacă comparăm cu un credit luat în euro. Analiştii se aşteaptă ca yenul să se aprecieze considerabil începînd cu 2007 pentru că economia japoneză dă semne de revigorare, după ce ani de zile a stagnat. La rîndul lui, purtător de cuvînt al guvernatorului Băncii Naţionale a României, Adrian Vasilescu, a declarat că este bine ca cei care contractează astfel de împrumuturi să judece în funcţie de contractul pe care-l încheie. Pe lîngă riscul valutar, creditul în yeni mai are un dezavantaj: comisioanele practicate de bănci pentru administrarea împrumuturilor sînt destul de piperate. Un împrumut în yeni, echivalent a 30.000 euro, are un comision de urmărire de 0,20% (720 euro/an) adică de 21.600 euro/30 de ani. În aceste condiţii, împrumuturile în euro sînt cele mai recomandate de specialişti, mai ales pe termen lung. În altă ordine de idei, potrivit specialiştilor sistemul bancar românesc este cel mai atractiv şi profitabil din regiune. De aceea, după integrarea în UE, în ţara noastră vor veni bănci cu renume internaţional care fie vor cumpăra societăţi bancare mai mici, fie îşi vor deschide propriile sucursale. Bancherii sînt convinşi că cel puţin zece bănci noi vor încerca să satisfacă cererea internă pentru împrumuturi.