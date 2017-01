Creditele locative RBL, cu rate fixe pe toată perioada împrumutului

Cine vrea un credit pentru cumpărarea unei locuinţe sau achiziţionarea unui teren pe care să-şi ridice o casă, ori pentru modernizarea actualei locuinţe, dar care să implice costuri minime de rambursare, poate apela la sistemul de economisire-creditare de la Raiffeisen Banca pentru Locuinţe (RBL). Avantajul este că şi la contractul de economisire şi la cel de creditare rata lunară este fixă, la fel şi dobînda. Durata minimă de economisire este de 18 luni, iar suma minimă care poate fi pusă deoparte este de 21 lei lunar. Prima de la stat pentru economisire a fost majorată de la 15% din suma adunată într-un an (dar nu mai mult de 150 de euro) la 25% (dar nu mai mult de 250 de euro). Referitor la durata de rambursare a creditului, directorul RBL, Alexandru Ciobanu, a spus că aceasta este, în medie, de 7-10 ani, maximum 15 ani. „Clienţii să înţeleagă de la început că nu se poate creditare fără economisire la RBL. Excepţie fac creditele intermediare şi anticipate care permit clientului aflat în nevoie stringentă de bani să ia finanţare de la noi atunci cînd are nevoie, dar va trebui să meargă în paralel şi cu ratele la economisire şi cu cele la credit. Dar şi aşa, noi tot avem cele mai scăzute dobînzi din piaţă la credite faţă de băncile comerciale”, a explicat Ciobanu. În cazul economisirii, dobînda este de 3% pe an, iar în cel al creditării, este de 6% pe an; pentru creditele anticipate, dobînda creşte la 8,9-10,5%, în funcţie de contract. Exemplificînd, dacă cineva are nevoie de suma de 10.000 de euro pentru modernizări, atunci se impune economisirea în rată fixă de „să zicem 70 lei/lună, timp de, să zicem, 3-5 ani, pînă se ajunge la adunarea a jumătate din suma necesară, adică 5.000 euro. Cînd aceşti bani există în contul clientului, RBL va da la cererea acetuia creditul de 5.000 euro, asigurînd diferenţa necesară pentru modernizare. Rambursarea creditului se va face tot în aceeaşi rată fixă de 70 lei/lună, dar de această dată în ceva mai mult timp, să zicem 5 ani şi 7 luni”, a explicat PR&Manager Marketing în cadrul RBL, Oana Nuţă. RBL nu cere ipoteci pentru creditele în sume mici (7.000 lei sau echivalentul a maxim 10.000 euro), ci doar asigurări. Ipotecile se instituie pentru împrumuturile de peste 10.000 euro. Un sfat de la conducerea RBL pentru cei care economisesc este că cei care pot pune deoparte mai mult de 1.000 de euro pe an să facă mai multe contracte de economisire pe numele membrilor de familie şi astfel pot obţine mai multe prime de la stat, cîte 250 euro pentru fiecare contract. „Dacă poţi aduna, de exemplu, 5.000 de euro într-un an, nu ţii banii grămadă, ca să iei doar o primă de 250 de euro, ci faci cinci contracte şi iei cinci prime ori 250 euro, adică încă 1.250 euro. E profitabil aşa”, a precizat directorul RBL. Banca nu impune ca un client care economiseşte să ia obligatoriu un credit, singura condiţie este ca acesta să ţină banii la RBL minimum 5 ani dacă vrea să ia prima de 250 euro/an. „Nimeni nu îngrădeşte însă titularul economiilor să-şi retragă banii şi dobînda aferentă în orice moment doreşte, dar nu va mai primi prima dacă nu aşteaptă acei cinci ani”, a concluzionat Ciobanu.