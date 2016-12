Creditele neperformante vor atinge maximul la finele anului viitor

Rata şomajului va creşte de la 8,5% în 2009, la 10,5% în 2010, avînd în vedere „perspectiva sumbră” a economiei locale, iar împrumuturile neperformante vor avansa concomitent cu acest indicator şi vor atinge maximul, cel mai probabil, spre sfîrşitul anului viitor, anticipează analiştii ING Bank. „Creditele neperformante vor creşte pe măsură ce rata şomajului va avansa şi leul va fi mai slab, dacă va avea loc o depreciere. Chiar şi fără un leu mai slab, rata împrumuturilor neperformante va creşte”, a declarat economistul ING Bank România, Nicolaie Chidesciuc. Restanţele populaţiei şi agenţilor economici la credite au ajuns, în mai, la 5,56 miliarde lei, în urcare cu 10,4% faţă de aprilie şi de 3,4 ori faţă de aceeaşi lună din 2008, majorîndu-şi ponderea în totalul împrumuturilor la 2,78%, potrivit datelor Băncii Naţionale a României (BNR). Ponderea creditelor restante în totalul împrumuturilor s-a situat la 2,5% în luna aprilie şi la 0,95% în mai 2008. Analiştii ING anticipează că economia îşi va reveni foarte încet, începînd cu trimestrul al patrulea al acestui an. Pentru 2009, ING previzionează o scădere a economiei de 7,1%. „Rata şomajului este un indicator care se manifestă cu întîrziere. În general, şomajul creşte încă un an după ce începe revenirea unei economii”, a explicat Chidesciuc. Pe de altă parte, ritmul de creştere al cîştigului salarial mediu net s-a redus de la 9,8% în aprilie, la 8,7% în mai, din cauza efectului de bază negativ, din momentul în care nu a mai existat un impact generat de plata bonusurilor, se precizează într-un raport al economiştilor ING. „Aceasta este a doua lună în care ritmul de creştere al cîştigului salarial mediu net este format dintr-o singură cifră, situaţie care nu a mai fost întîlnită din anul 2000 (cel mai mic avans anual, de 11,5%, a fost înregistat în ianuarie 2007)”, potrivit ING. Economiştii menţionează că salariul nominal net a scăzut în toate lunile din 2009, exceptînd februarie, dacă se analizează datele ajustate sezonier. „Oricum, creşterea anuală a salariului mediu este probabil să se îndrepte spre 5% în trimestrul al treilea şi să devină negativă în ultimele trei luni ale acestui an. Evoluţiile de pînă în prezent sînt uşor mai negative decît am anticipat”, se mai arată în raportul ING. Chidesciuc a menţionat că ING prognozează o creştere medie a cîştigului salarial de circa 6,5% în acest an, în contextul în care în ultimul trimestru estimează o scădere medie de 2%. Analiştii cred că presiunea asupra consumatorilor va creşte, în contextul evoluţiei cîştigului salarial mediu şi a ratei şomajului, ceea ce va afecta capacitatea acestora de a cheltui.