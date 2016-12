Creditele pentru „Prima casă” vor fi acordate după 15 iulie

Ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, a declarat, ieri, că 20 de bănci intenţionează să participe la programul „Prima Casă”: BCR, BRD, Raiffeisen, CEC Bank, Allpha Bank, Volksbank, Banca Transilvania, Banc Post, Banca Româneasă, Piraeus Bank, Leumi Bank, ATE Bank, Intesa, Credit Europe, Unicredit, OPT Bank, ING, Garanti Bank, Emporiki. Pogea a spus că, după analiza ofertelor, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) împreună cu Fondul Naţional de Garantare al IMM-urilor vor comunica şi vor face public în mod oficial, pe site, toate aceste bănci: „Aş putea spune că multe dintre bănci au oferit sub oferta noastră, deci oferta lor este mult îmbunătăţită, ca atare această competiţie care se va stabili nu va fi decît în interesul cetăţeanului”. Potrivit afirmaţiilor ministrului, spre deosebire de creditele ipotecare actuale, dobînzile, sau costurile totale aferente programului „Prima Casă” sînt mai scăzute cu 42 pînă la 49% faţă de situaţia actuală, ceea ce înseamnă zeci de mii de euro care pot fi economisiţi. Pe de altă parte, Pogea a mai spus că, întrucît a fost vorba de suprascriere, statul român a stabilit un plafon de garanţii de 1 miliard euro, iar băncile au suprascris. „Practic, în urma analizei ofertelor primite de la bănci, plafonul acceptat a fost stabilit pro-rata”, a mai explicat Pogea, dînd şi cîteva exemple: „BCR are un plafon acceptat de 308 milioane de euro, BRD, de 171 de milioane, Alpha Bank, de 68,5 milioane, Banca Românească, de 68,45 milioane, CEC, de 64,68 milioane, Volksbank, de 51,33 milioane euro”. Ministrul a ţinut să arate că „toate costurile pentru acest credit, aşa cum a fost stabilit prin normele metodologice ale Executivului, au fost îndeplinite de toate băncile care s-au înscris în program”. Pogea a spus că, în continuare, pînă pe 2 iulie, se va semna un ordin comun între Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul pentru IMM-uri, în care se va stabili exact convenţia de implementare a programului, iar după semnarea acestui ordin, băncile urmează să semneze, individual, cu Fondul Naţional de Garantare pentru IMM-uri, convenţia de garantare. În aceste condiţii, de la jumătatea lunii iulie, programul ar putea fi operaţional. Potrivit Reuters, dobînda Euribor la trei luni, de creditare pe piaţa interbancară din zona euro, folosită şi la calcularea dobînzii împrumuturilor în monedă europeană acordate prin programul „Prima Casă”, a scăzut, ieri, la un nou minim istoric, de 1,108%. Euribor la trei luni a înregistrat valori minime record zilnice începînd de marţi, cînd a scăzut pînă la 1,206%, ca urmare a fondurilor de aproape 450 de miliarde de euro injectate de Banca Centrală Europeană (BCE) în piaţa financiară. Rata dobînzii a coborît la 1,195% miercuri, la 1,145% joi şi 1,12% vineri. Rata Euribor la trei luni este principalul reper al activităţii de creditare de pe piaţa interbancară, indicînd atît aşteptările instituţiilor financiare cu privire la evoluţia dobînzilor de referinţă, cît şi predispoziţia băncilor pentru creditare. Rata dobînzii la împrumuturile în euro prin programul ade achiziţie de locuinţe aprobat de Guvern este calculată în funcţie de dobînda Euribor la trei luni plus maxim 4 puncte procentuale