Creditul auto şi leasingul, mai dificil de obţinut

Piaţa auto din România trece prin schimbări majore în acest an. Numai pe plan intern încetarea producţiei Daewoo şi introducerea noii taxe de poluare auto au fost cîţiva factori care au avut un cuvînt greu de spus în cifrele de vînzările de maşini. Mai mult, BNR vrea să înăsprească condiţiile de creditare. Optimismul privind înregistrarea unei creşteri oricît de mici în ceea ce priveşte vînzările de maşini din acest an mai primeşte o lovitură. Prima jumătate a lui 2008 a fost marcată pe plan extern de creşterea preţului barilului de petrol cu 40 de dolari (şi de criza subprime), care a produs inevitabil la noi în ţară scumpiri în lanţ ale carburanţilor la pompă. Factorii negativi externi şi interni au făcut ca segmentul autoturismelor să înregistreze vînzări în scădere cu 1,6% în perioada ianuarie-iunie 2008. Lucrurile nu par să stea mai bine nici pentru a doua jumătate a acestui an. Noua taxă de poluare auto, care a intrat în vigoare la 1 iulie 2008, este mai mare decît vechea taxă pentru maşinile noi. Preţul petrolului rămîne un factor decisiv, după ce OPEC a anunţat că se aşteaptă ca barilul să ajungă la 150-170 de dolari la sfîrşitul acestei veri. Dar nici nu a început bine vara, că BNR se pregăteşte să înăsprească condiţiile de creditare. În acest caz, BNR s-ar putea întoarce la 360 de grade şi ar putea reveni la plafoanele aplicate înainte. Mai exact, rata pentru o maşină, achiziţionată prin credit sau leasing, nu ar trebui să depăşească 40% din venitul net al persoanelor care se împrumută.