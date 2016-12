Creditul Bauspar face casă bună cu românul

O ALTERNATIVĂ SIGURĂ Peste 10.200 de constănţeni au încheiat un contract de economisire - creditare cu Banca Comercială Română - Banca pentru Locuinţe (BCR BpL), valoarea depozitelor constituite în ultimii patru ani ridicându-se la 31 milioane lei, spune directorul regional al BCR BpL Sud-Est, Ioana Vasiliu. În toată regiunea de Sud-Est, care cuprinde judeţele Constanţa, Tulcea, Brăila, Buzău şi Vrancea, BCR BpL are peste 33.000 de clienţi, cu depozite de 103 milioane lei, suma medie economistă fiind de 3.137 lei/client/an. Produsele de economisire-creditare pentru domeniul locativ, importate din Austria, propun o alternativă mai sigură şi mai scurtă la creditul ipotecar clasic. Clientul economiseşte lunar sau trimestrial, cât timp doreşte, iar la sumele depuse banca oferă o dobândă de 2-3%; la finele anului, statul acordă o primă de 25% din suma economisită, dar nu mai mult de 250 euro/persoană, neimpozabil (practic, pentru a beneficia de prima de stat maximă, trebuie să depui 1.000 euro; chiar şi cei care încheie un contract în decembrie şi depun 1.000 euro beneficiază de prima maximă de la stat). Când are nevoie, clientul contractează un credit, din care se scad avansul şi suma economisită, cu dobândă fixă (5-6% pe an, la lei, în cazul BCR BpL). Întregul contract durează cel mult 14 ani. Comparativ, cel mai ieftin credit ipotecar existent în piaţă este Prima Casă, unde dobânda la euro este de cel mult 5%. Împrumutul se acordă însă pe 25 - 30 ani, în cazul românilor cu venituri medii. Pentru cei care au nevoie rapid de bani, fie pentru achiziţia unei locuinţe, fie pentru lucrări de modernizare, BCR BpL a lansat şi un produs hibrid, care oferă imediat suma totală, la o dobândă fixă de 7% pe an. „În primii ani de contract, clientul economiseşte şi plăteşte rate în acelaşi timp. Este un efort financiar mai mare dar ulterior rămâne doar un credit cu rată mică, care ajunge rapid la scadenţă (5 - 7 ani)”, explică Ioana Vasiliu.

RISC VALUTAR REDUS Între 2008 şi 2012, ratele la creditele bancare în euro au crescut cu 18%, din cauza deprecierii leului, fapt care i-a pus pe mulţi români în dificultate. „În 2012, creditele ipotecare s-au ridicat la 35,5 milioane lei; creditele acordate în monedă naţională au avut un sold de 1,75 milioane lei, în creştere cu 16% faţă de anul precedent. Este un semn bun, dacă ne gândim că, între 2008 şi 2011, soldul creditelor ipotecare în lei a scăzut cu 4 - 6% pe an. În acest context, BCR a decis recent să acorde credite ipotecare (normale, dar şi în sistemul BpL) numai în lei, pentru a minimiza riscul valutar al clienţilor. În unele zone în care sunt multe persoane cu venituri în valută (cum este şi Constanţa, unde avem mulţi navigatori), păstrăm şi oferta în euro/dolari”, spune directorul regional de retail al BCR, Nicuşor Munteanu. Potrivit unui studiu ISOP, comandat de BCR, 6,6 milioane de români sunt interesaţi de un credit de tip BpL (sau Bauspar, cum i se spune în afară), un sfert dintre ei fiind tineri de 24 - 30 ani, cu studii medii şi superioare şi cu venituri fie mici (sub 1.500 lei/lună), fie mari (peste 4.000 lei/lună).