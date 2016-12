„Creditul imobiliar în lei este foarte scump”

ADIO PRIMA CASĂ? Soarta sectorului bancar în 2013 nu este una prea optimistă, în viziunea vicepreşedintelui Volksbank, Lucian Cojocaru: „Sigur vor mai fi restructurări. Sunt multe bănci care nu şi-au refăcut modelele de business, nefiind adaptate pentru perioada actuală. În plus, instituţiile de credit vor continua să închidă unităţi, chiar mai multe decât în 2012”. Cojocaru spune că sunt bănci mari din România care nu s-au restructurat şi care ar trebui să-şi optimizeze rapid reţelele, pentru că „businessul de retail de acum patru ani nu are nicio legătură cu cel de astăzi”. În ceea ce priveşte creditarea, oficialul Volksbank estimează o stagnare, în 2013. Pe segmente, creditarea companiilor ar putea creşte cu 5%, în vreme ce împrumuturile contractate de persoanele fizice vor scădea cu 5%, „mai ales că băncile vor începe să-şi piardă apetitul pentru Prima Casă”. „Programul guvernamental aduce doar volume mai mari, nu profitabilitate. Mă aştept ca bancherii să fie preocupaţi din ce în ce mai puţin de active şi cote de piaţă şi tot mai mult de profit. În plus, comportamentul clienţilor rămâne unul oportunist - nu se dezvoltă o relaţie cu o bancă, ci se merge pe achiziţia separată a produselor şi serviciilor de care au nevoie. Băncile au încercat să compenseze cumva lipsa câştigurilor din Prima Casă prin alte produse, dar nu cred că a fost un succes”, mai spune Cojocaru. El se aşteaptă ca piaţa să treacă la creditarea în lei, chiar dacă unii jucători nu vor renunţa la valută: „Un credit în lei pe 30 de ani este foarte scump. Cred că cei care spun azi că nu vor acorda credite imobiliare decât în lei spun, de fapt, că nu vor mai da astfel de credite. Cei care vor continua să ofere credite pe termen lung în valută vor prelua piaţa de la restul”. Volksbank estimează că va acorda credite de 200 milioane euro, în 2013, dublu faţă de 2012, dintre care 20% vor fi contractate de persoane fizice.

SPERANŢA E ÎN FIRME Pe de altă parte, directorul general al OTP Bank, Laszlo Diosi, este ceva mai optimist şi spune că volumul creditelor acordate de bănci va creşte cu 5 - 10%, în 2013, dar numai dacă România va înregistra o creştere economică substanţială. „2013 ar trebui să fie un an al stabilităţii şi, dacă economia va fi pe plus, ne putem aştepta la un avans al creditării. Vom vedea o creştere atât pe segmentul persoanelor fizice, cât şi pe cel al IMM-urilor, dar şi în alte sectoare, precum agricultura şi energia alternativă. Creşterea depinde însă şi de suportul acordat de stat prin programe precum Mihail Kogălniceanu pentru IMM-uri (credite de investiţii sau linii de capital pentru firme, garantate de stat şi cu dobândă subvenţionată - n.r.)”, spunea recent Diosi. Se pare că a mizat corect - ministrul pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism, Maria Grapini, a anunţat, la finele săptămânii trecute, că plafonul creditelor acordate în cadrul programului Kogălniceanu a fost majorat de la 125.000 la 400.000 lei, bani cu care, într-adevăr, „se poate face ceva”. Potrivit directorului general al OTP Bank, două treimi dintre creditele acordate în 2013 vor fi în lei; restul vor fi credite în valută, accesate doar de firmele cu activităţi de comerţ exterior, care au încasări în euro/dolari. Bancherul mizează şi pe o stabilizare a creditului neperformant, urmată de o scădere substanţială în 2014.