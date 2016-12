Creditul în lei îşi face loc în Prima Casă

Băncile comerciale care nu aveau credite Prima Casă în lei vor putea introduce şi astfel de oferte, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern, publicat ieri pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (MFP). Propunerea vine în contextul în care sistemul bancar comunitar este marcat de diminuarea capacităţii pieţelor locale de a asigura finanţarea în euro. În plus, MFP vrea să dinamizeze competiţia pe segmentul creditării în lei şi să ghideze populaţia către credite mai sigure, neafectate de riscul valutar. În cadrul programului Prima Casă 4, băncile pot da credite cu dobânzi calculate după formula Euribor la trei luni plus maximum 4%, la euro, respectiv Robor la trei luni plus cel mult 2,5%, la lei. „Până acum, 98% din creditele acordate în program au fost în euro, din considerente perfect normale. Piaţa imobiliară din România este denominată în euro - dacă îi spui cuiva că un apartament costă 400.000 lei nu înţelege nimic. Trebuie să îi spui 100.000 euro. În plus, Euribor este la un minim istoric. Spre exemplu, la un credit de 40.000 euro, rata la un împrumut echivalent în lei este substanţial mai mare”, spune oficialul BRD Adrian Jantea, care spune că banca va introduce în ofertă şi un credit Prima Casă în lei. Recent, Banca Comercială Română a decis să ofere finanţări imobiliare doar în moneda naţională.