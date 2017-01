”Creed”, cel mai bun film din 2015

”Creed”, cu Sylvester Stallone, a fost numit cel mai bun film al anului 2015, de Black Film Critics Circle (BFCC), surclasând lungmetraje cu succes la public, precum ”Mad Max: Fury Road”, de George Miller şi ”Straight Outta Compton”, de F. Gary Gray, situate pe treptele următoare ale podiumului. În topul celor mai bune zece filme ale anului realizat de BFCC se mai află, în ordine, ”Spotlight”, ”Marţianul / The Martian”, ”Room”, ”Beasts of No Nation”, ”Cei 8 odioşi / The Hateful Eight”, ”Brokerii apocalipsei / The Big Short” şi ”Ex Machina”. Totodată, ”Creed”, regizat de Ryan Coogler, a fost premiat pentru cel mai bun actor în rol principal (Michael B. Jordan) şi pentru cei mai buni actori în rol secundar, Sylvester Stallone şi Tessa Thompson. Premiul pentru cea mai bună distribuţie a fost câştigat de filmul ”Straight Outta Compton”, recompensat şi cu trofeul pentru cel mai bun scenariu original. Brie Larson a fost premiată la categoria cea mai bună actriţă, pentru rolul din filmul ”Room”, iar George Miller a câştigat premiul pentru cel mai bun regizor, pentru pelicula ”Mad Max: Fury Road”, care a câştigat şi premiul pentru cea mai bună imagine.

Actorul Abraham Attah, care a jucat în ”Beasts of No Nation”, a fost premiat la categoria ”stea în devenire”. Reprezentanţi ai BFCC au spus că debutul lui, în rolul unui copil soldat african, a fost cel mai puternic pe care l-au văzut şi că actorul are un viitor strălucit înainte. Rapperul Ice Cube, producătorul filmului ”Straight Outta Compton”, a câştigat un ”premiu pentru integritatea şi angajamentul infailibil pentru excelenţă”. Potrivit reprezentanţilor BFCC, ”Ice Cube continuă să contrazică aşteptările şi să extindă limitele cu privire la ceea ce pot realiza producătorii de film de culoare”.