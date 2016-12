Creierul funcționează ca internetul, susține un studiu elaborat de cercetători de la Univestity of Southern California, publicat astăzi în revista ”Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”, relatează ziarul spaniol ”ABC”. ”Scoarța cerebrală este ca un internet în miniatură , are nenumărate rețele locale care se conectează la rețele regionale mai mari și, în ultimă instanță, cu coloana vertebrală a internetului”, a explicat Larry Swanson, unul dintre autorii studiului. În cazul șoarecilor - pe care s-au efectuat cele mai multe experimente în acest domeniu - stratul cel mai profund al scoarței cerebrale este constituit din două rețele locale: una care dirijează văzul și procesul de învățare și o alta care se ocupă de funcțiile corpului și reglează funcțiile organelor și mușchii. Stratul exterior al scoarței este format din încă două rețele: una pentru miros și alta care dă sens informațiilor ce provin de la celelalte trei rețele. ”Aceste lucruri dovedesc faptul că anumite fluxuri de informații sunt integrate genetic în creier”, a afirmat Swanson. Studiul este rezultatul unui uriaș efort de sistematizare a datelor cuprinse în articole de specialitate apărute în ultimii 40 de ani. Coordonatorul colectivului, Mihail Bota, a creat o bază de date pornind de la peste 16.000 de rapoarte despre conexiuni neuronale, fiind luate în calcul atât forța conexiunilor, cât și fiabilitatea metodei folosite pentru descoperirea acestora. După mai bine de 4.000 de ore de muncă, s-a obținut o bază de date care este disponibilă gratuit pe internet la adresa: http://brancusi1.usc.edu/connections/grid/168. Pe de altă parte, un specialist de la Indiana University, Olaf Sporns, a analizat conexiunile neuronale și a ajuns la concluzia că, pe lângă ”rețelele locale menționate” deja, s-au identificat și ”noduri”, centre de trafic neuronal de importanță vitală, puternic interconectate și care asigură legătura dintre diferitele rețele locale. Unele studii au demonstrat că, dacă aceste ”noduri” sunt afectate, pot apărea boli neurodegenerative și epilepsia. Cercetătorii de la Univestity of Southern California speră ca, în viitor, baza de date referitoare la creierul șoarecilor să fie folosită în analizarea creierului uman.