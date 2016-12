Creierul, mai bătrân din cauza excesului de greutate?

Creierul persoanelor supraponderale arată cu "10 ani mai în vârstă" decât cel al colegilor de generație mai slabi, a descoperit o echipă de cercetători ai Universității Cambridge, care a publicat un studiu în revista „Neurobiology of Aging”, informează bbc.com. Creierul pierde în mod natural materie albă - acea parte a creierului care transmite informația - pe măsură ce oamenii îmbătrânesc. Dar echipa de cercetători a constatat că pierderea a fost exacerbată de greutatea în exces a unei persoane - astfel încât la vârsta de 50 de ani excesul de greutate determină o vârstă a creierului de 60 de ani. Cercetătorii au declarat că aceasta arată că avem nevoie să știm relativ mai mult despre modul în care excesul de greutate afectează creierul. Echipa de la Cambridge Centre for Ageing and Neuroscience a studiat creierul a 473 de oameni cu vârste cuprinse între 20 și 87 de ani, împărțindu-i în categoriile „slabi” și „supraponderali”. Cercetarea a dus la descoperirea unor diferențe semnificative în ceea ce privește volumul materiei albe din creierul persoanelor supraponderale comparativ cu al persoanelor mai slabe.

Cei din grupul cu exces de greutate au avut mult mai puțină materie albă decât cei din grupul persoanelor mai slabe. Diferența a fost evidentă numai începând de la vârsta de mijloc, sugerând că, în timpul acestei perioade a vieții, creierul uman ar putea fi deosebit de vulnerabil. Cu toate acestea, nu a existat nicio diferență în modul în care grupurile au răspuns la testele de cunoaștere și înțelegere, astfel încât cercetătorii spun este nevoie de mai multe eforturi pentru a urmări subiecții și a vedea care dintre aceștia dezvoltă stări de sănătate cum ar fi demența.

Obezitatea a afectat creierul sau invers?

Dr. Lisa Ronan, de la Departamentul de Psihiatrie al Universității Cambridge, care a condus studiul, a spus că nu a fost clar dacă obezitatea a afectat creierul sau viceversa. "Obezitatea este atât de complexă. Știm o mulțime despre ceea ce face ea organismului. Dar suntem la începutul înțelegerii în legătură cu ce face ea creierului și a modului în care interacționează cu obezitatea", a declarat specialista pentru BBC.

Profesorul Sadal Farooqi, de la Wellcome Trust Medical Research Council Institute of Metabolic Science din cadrul Universității Cambridge, care a lucrat la acest studiu, a declarat că cercetările au sugerat că la vârsta de mijloc creierul ar putea fi deosebit de vulnerabil. "De asemenea, va fi important să aflăm dacă aceste modificări pot fi reversibile odată cu pierderea în greutate, dacă ar putea fi cazul. Acesta trebuie să fie un punct de plecare pentru noi în explorarea mai în profunzime a efectelor greutății, dietei și exercițiilor fizice asupra creierului și memoriei", consideră Sadal Farooqi, citat de bbc.com.