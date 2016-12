Creierul uman este capabil să clasifice cuvinte în timpul somnului

Creierul este activ în timpul somnului, spun cercetătorii, care au descoperit că oamenii sunt capabili să clasifice cuvinte în timp ce dorm, potrivit bbc.co.uk. Cercetători din Cambridge şi Paris au supus mai mulţi voluntari unui test lingvistic şi au constatat că aceştia au continuat să răspundă corect şi în timp ce dormeau. Creierul uman este capabil să execute sarcini şi în timpul somnului, mai ales dacă sarcina este automată, arată studiul. Cercetările ulterioare se vor concentra pe modalităţile de a profita de timpul petrecut dormind. Studiul a fost publicat în revista Current Biology, iar scopul său a fost de a cerceta comportamentul creierului în starea de veghe şi în timpul somnului. Folosind electroencefalograme, experţii au înregistrat activitatea cerebrală a participanţilor la studiu în timp ce aceştia erau rugaţi să clasifice un cuvânt rostit drept definind un animal sau un obiect, prin apăsarea unui buton. Butonul din mâna dreaptă era pentru animale, cel din stânga pentru obiecte. Metoda a permis cercetătorilor să urmărească răspunsurile şi să cartografieze fiecare categorie lingvistică în raport cu o anumită activitate a creierului. Voluntarii au fost aşezaţi pe un pat, întinşi, într-o cameră întunecată şi cu ochii închişi şi au continuat procesul de clasificare a cuvintelor auzite, în timp ce aţipeau. În momentul în care adormeau, o nouă listă de cuvinte a fost folosită în cadrul testului, pentru a ca experţii să se asigure că creierul trebuia să determine înţelesul fiecărui cuvânt, înainte de a-l clasifica folosind butoanele. Activitatea cerebrală a voluntarilor a arătat că aceştia au continuat să răspundă corect, deşi procesul avea loc mult mai lent, spun cercetătorii. Voluntarii erau inconştienţi şi nemişcaţi. "Am arătat că în timpul somnului creierul este mult mai activ decât am putea crede. Acest lucru explică situaţii din viaţa de zi cu zi, cum ar fi sensibilitatea la auzirea propriului nume în timp ce dormim sau la sunetul specific ceasului sau alarmei noastre de trezire, în comparaţie cu alte sunete la fel de puternice, dar mai puţin relevante", a declarat Sid Kouider de la Ecole Normale Superieure din Paris. Cercetătorul a explicat că este posibil ca oamenii să efectueze calcule sau să rezolve ecuaţii matematice simple în timp ce adorm şi să continue să clasifice acele calcule drept corecte sau incorecte în timpul unui somn de scurtă durată. Orice sarcină care poate deveni automată poate fi menţinută în timpul somnului, iar orice acţiune care nu poate fi executată automat va înceta în momentul în care oamenii adorm. Studiul poate duce la alte cercetări legate de capacitatea de procesare a creierului în timpul somnului. "Studiile despre cum am putea beneficia de timpul petrecut dormind trebuie să ia în calcul care ar fi costurile asociate, dacă acestea există, şi dacă merită să încercăm să profităm de activitatea cerebrală şi în timpul somnului", a declarat Sid Kouider.