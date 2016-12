Cresc fraudele cu cardul în România

Ponderea fraudelor în totalul vânzărilor din România prin carduri Visa a crescut de la 0,004%, la 0,005% la finele lunii iunie 2009, dar este de peste 11 ori mai mică decât nivelul din Europa, de 0,058%, a declarat directorul general al Visa Europe pentru România, Cătălin Creţu. Creţu a precizat că aceste statistici se referă la vânzările prin cardurile Visa Europe, nu la întreaga piaţă. „Frauda în România este minimă. În plus, când a existat riscul de fraudare a unui card, nu au existat probleme ca oamenii să aibă acces la întreaga sumă prin intermediul contului curent”, a spus Creţu. El a precizat că nu este îngrijorat de tendinţa de creştere a fraudelor şi a reamintit că procesul de migrare al cardurilor spre tehnologia cu cip se va accelera semnificativ în acest an. La nivel european, dezvoltarea unei infrastructuri superioare de procesare a operaţiunilor prin card a fost, de asemenea, o prioritate, investindu-se peste 400 de milioane de euro în ultimii patru ani pentru construirea unui sistem european de ultimă generaţie pentru procesarea tranzacţiilor. Aceste capacităţi de procesare au permis Visa să lanseze serviciul de Evaluare a riscului în timp real, un nou sistem de detectare a fraudelor în timp real, care analizează şi evaluează riscul tranzacţiilor cu carduri atunci când au loc, permiţând băncilor să detecteze şi să oprească tranzacţiile frauduloase, chiar în momentul în care se întâmplă. Anul trecut, raportul fraude-vânzări la cardurile Visa în Europa a scăzut cu aproape 15%, datorită tehnologiilor cu cip, PIN şi Verified by Visa, care au îmbunătăţit tot mai mult siguranţa cardurilor.