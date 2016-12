Cresc lefurile medicilor și asistenților medicali

Vești bune pentru medici și asistenți medicali! Ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, a anunțat, recent, că lefurile lor vor crește cu 10% până în primăvara viitoare, fiind vorba despre o mărire în două tranșe. Prima, de 5%, va fi de la 1 decembrie, iar a doua, tot 5%, de la 1 martie. Mărirea se aplică doar celor cu lefuri sub 1.500 lei, a spus ministrul. Până nu demult, veniturile doctorilor la început de drum, dar și ale asistenților medicali erau de toată jena. Depășeau cu puțin 200 de euro, fiind chiar și de 10 ori mai mici decât ale colegilor din spitale de peste hotare. Situația financiară precară i-a determinat pe mulți să părăsească țara, astfel că multe specialități au rămas fără medici. Nu demult, conducerea Colegiului Medicilor din România (CMR) a dat noi semnale de alarmă vizavi de deficitul de personal. Situația este din ce în ce mai îngrijorătoare, în condițiile în care, potrivit preşedintelui CMR, prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, deficitul a ajuns de 40 - 42% şi există riscul ca România să ajungă să aibă secţii ultramoderne, ultraperformante, care vor fi muzeu, în lipsa personalului. ”În 1990, în România lucrau 57.000 de medici. La 1 iulie 2014, în România erau înscrişi în Colegiul Medicilor, cu drept de liberă practică, 39.200 de medici. Am coborât sub pragul de 40.000 de medici. Deficitul major este în spitale. Dacă, în 2011, în spitale aveam angajaţi cu drept de liberă practică 24.000 de medici, în acest moment avem 14.600 de medici”, spunea profesorul. El a adăugat că, din 2008 și până în prezent, au plecat să lucreze în alte ţări peste 15.000 de medici, numai în primele luni ale acestui an alegând această soluție peste 1.200 de medici. ”Nu-i oferi nimic aici. Nu-i oferi decât salarii de mizerie, în ultimul timp dosare penale, şi tu îl obligi să rămână aici (…)”, a spus prof. univ. dr. Astărăstoae. Veniturile rezidenților, pentru că ei sunt cei care au cele mai mici salarii, au fost rotunjite anul acesta de către Guvern, prin acordarea unor burse în valoare de 670 de lei. ”Câștig aproximativ 1.200 de lei pe lună, la care se adaugă și bursa. În total, 1.800 de lei. Este un venit mult prea mic. Eu am un copil de crescut și îmi este aproape imposibil să mă descurc. Noroc cu soțul meu, care câștigă mult mai mult decât mine. Anunțata creștere salarială ar fi binevenită, dar tot insuficientă. Oricum, este un pas important”, a declarat, pentru ”Telegraf”, Mariana D., medic rezident în anul II la Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța. Și Veronica D., medic rezident tot în anul II, spune că actualul venit, de doar 1.200 lei, net, este total insuficient. ”Eu fac naveta la Constanța, așa că dau bani și pe transport, plus restul cheltuielilor. Sunt foarte puțini bani. În primul an am luat 1.020 de lei, iar acum am în plus aproape 200 de lei. Într-adevăr, bursa ne ajută foarte mult. Sperăm să se dea în continuare și să nu se renunțe. Și mărirea de care am auzit și noi ne-ar ajuta. Așteptăm. Ne bucurăm că se gândește, în sfârșit, cineva și la noi”, a spus medicul rezident, angajat la SCJU Constanța.