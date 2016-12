Crescătorii de animale cu datorii îşi vor primi banii înapoi

Ministerul Agriculturii va promova în Parlament un proiect de lege care să rezolve problema subvenţiilor acordate crescătorilor de animale, în perioada 2007-2010, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere că nu au datorii la stat. „Din păcate, au fost semnate ordine de ministru care au condiţionat plata subvenţiilor de inexistenţa datoriilor la bugetul de stat. În urma unui audit pe care l-a făcut Curtea de Conturi la Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (APIA), s-a constatat că foarte mulţi fermieri aveau datorii la stat de care nu ştiau, datorii cauzate de amenzi pe care le-au primit acasă fără să ştie de existenţa lor sau diferite cauze care nu depindeau direct de fermier”, a declarat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. Problemele generate au fost de natură fiscală, întrucât ordinul prevedea că fermierul trebuie să returneze banii în cazul datoriilor şi nu mai primeşte subvenţie trei ani de la momentul constatării, dar şi de natură penală, din cauza declaraţiei pe proprie răspundere. „E o problemă de care am luat act în mai 2012, când am fost instalat în funcţia de ministru. Am făcut demersuri la Comisia Europeană, cu Avocatul Poporului, şi la Ministerul de Justiţie şi la Curtea de Conturi. Astăzi suntem în măsură să încercăm să rezolvăm această problemă. Vom promova un proiect de lege care va fi aprobat de Parlamentul României, probabil săptămâna viitoare sau peste două săptămâni acest proiect va intra în şedinţă de Guvern pentru a fi avizat”, a spus Constantin. Potrivit directorului executiv al APIA Constanţa, Dan Burlacu, astfel de cazuri au fost înregistrate şi la nivelul judeţului, unii dintre crescătorii de animale constănţeni căutându-şi dreptatea chiar şi în instanţă.