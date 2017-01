Crescătorii de păsări îşi vor dubla exporturile de carne în 2009

Deşi în aceste vremuri de recesiune sînt tot mai puţine sectoarele economiei româneşti care aşteaptă ceva bun de la 2009, crescătorii de păsări demonstrează că afacerile pot înflori şi pe timp de criză. Cel puţin aşa susţine preşedintele Uniunii Naţionale a Crescătorilor de Păsări din România (UNCPR), Ilie Van, care a declarat că producătorii îşi vor dubla exporturile de carne de pasăre şi vor mări capacitatea de producţie internă în acest an. Van susţine că producătorii români vor exporta în 2009 arpoximativ 15.000 de tone de carne de pui, faţă de 8.000 de tone anul trecut. De asemenea, pentru acest an, se estimează că vor fi exportate aproximativ 5.000 de tone de preparate de carne de pui şi peste 30 de milioane de ouă. “Este mai mult comparativ cu anul trecut, însă nu este atît cît ne-am dori”, a declarat Van. El a menţionat că principalele ţări în care România exportă carne de pui sînt Olanda şi Germania. “Majoritatea exporturilor merg către Olanda şi Germania, însă carnea de pui din România merge către toate ţările din UE”, a explicat Ilie Van. În plus, preşedintele UNCPR a spus că estimează o majorare a producţiei interne de carne de pui, în 2009, cu pînă la 20%, pentru a atinge aproape 95% din necesarul de consum de carne de pui al României, principalul motiv fiind reducerea importurilor. “Estimăm că vom reuşi să ne mărim capacitatea de producţie cu pînă la 15-20% anul acesta, deoarece vrem să reducem cît mai mult posibil importurile. Reuşim, în prezent, cu o producţie de 290.000 tone anual, să acoperim 75% din necesarul de consum al populaţiei, restul de 110.000 de tone de carne de pui fiind procurat din import. Ne aşteaptăm la vînzări de peste 700 milioane de euro, echivalentul a 400.000 de tone de carne de pui”, a mai precizat Van.