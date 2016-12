Crescătorii de păsări riscă falimentul

Producătorii de carne de pui din România se plâng de preţurile mici ale produselor pe care le comercializează în comparaţie cu creşterea continuă a tarifelor pentru materia primă. În aceste condiţii, mulţi producători de carne din domeniu riscă să intre în insolvenţă. „Preţul contează foarte mult pentru consumator. În prezent, carnea de pui este cea mai ieftină, cam cu 7 lei pe kilogram, fără TVA, la poarta fabricii. La preţul ăsta dăm faliment”, a declarat preşedintele Uniunii Crescătorilor de Păsări din România, Ilie Van. El a spus că, anul trecut, carnea de pui se vindea la poarta fabricii cu 7,5 lei pe kilogram, fără TVA. Potrivit reprezentantului asociaţiei, carnea s-a ieftinit la presiunea pieţei. „Practic, la preţul cu care se vinde carnea acum, producătorii înregistrează pierderi şi s-ar putea să aibă probleme în viitor. Dacă s-ar ajunge din nou la 7,5 lei pe kilogram ar fi mai bine”, apreciază Van. Consumul de carne de pui în România este 22 de kilograme pe an pe cap de locuitor, nivel similar cu media europeană. El este în creştere din 1990, când era de 16 kilograme pe an, până la 24 kilograme, în 2009, după care a început să scadă. Producţia avicolă din România, însumând carnea de pui, ouăle şi materialul biologic, depăşeşte un miliard de euro pe an.