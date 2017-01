De cînd a constatat că are un ditamai morcovul în fund, jucătorul s-a apucat de crescut iepuri. La început, morcovul era mic şi nesemnificativ, motiv pentru care jucătorul făcea întotdeauna pe nebunul. Se grozăvea în fel şi chip, arătîndu-şi muşchii, un fel de umflătură siliconată, precum Goe, care, scăpat de sub control, umplea galoşii musafirilor cu dulceaţă. Multă vreme, nu ştiu să spun cît, auzea ceva foşnind în urma lui ori de cîte ori se deplasa pe jos în fapt de seară. Iniţial, jucătorul, atins de paranoia, a crezut că este urmărit de duşmanii săi de clasă, alea cîte le are el la bază, motiv pentru care a solicitat dublarea sistemului de pază. Au fost alertate, evident, serviciile de specialitate. Şi, ca să fiu corect, precizez că, exact din acelaşi motiv, s-a trecut, în regim de urgenţă, la interceptarea şi stocarea convorbirilor noastre telefonice. Într-un tîrziu, cineva a observat morcovul din locul cu pricina, constatînd că foşnetul suspect provine de la mototolirea zgomotoasă a frunzelor sale în poziţia şezut. Morcovul jucătorului s-a dezvoltat în timp, reprezentînd o sursă inepuizabilă de hrană pentru iepuri şi diverse rozătoare de partid. Precizez, în cazul de faţă, că politichia este mediul preferat al rozătoarelor de acest gen. În perspectiva competiţiilor politice la care intenţionează să participe, jucătorul mizează pe rolul de fugar nebunatic al iepurelui scăpat ca din puşcă. Crescătorul de iepuri nu este interesat de producţia de carne şi nici de dublarea rezervelor de blană, chiar dacă şi-o schimbă des. Sigur, o schimbă, precum îi este năravul, dar o preferă pe cea de lup năpîrlit şi curvit în politică. De cînd îl jenează morcovul la mers, pentru că nu se simte prea comod în această ipostază, jucătorul şi-a pus toate speranţele, în ce priveşte victoria finală, în calităţile iepurilor din crescătoria sa. Adevărul este că jucătorul nu mai are jocul de picioare din debutul ascensiunii sale politice. Pe urmă, repet, este greu să alergi la concurs cu un morcov gigant după tine. Nu se ştie nici acum în ce împrejurări s-a dezvoltat morcovul lui, personajul nostru fiind cunoscut ca un jucător fără milă faţă de adversari, sarcastic şi răzbunător. În condiţiile actuale ale politichiei noastre, creşterea iepurilor se face după anumite doctrine. Ca să-i ţină la respect, jucătorul îi hrăneşte numai cu morcovul lui, în aşa fel încît, la o adică, iepurilă să-i fie recunoscător. Iepurii pot fi folosiţi şi ca ţintă mişcătoare. Pot fi antrenaţi pentru a simula combativitatea, pentru că, în realitate, trebuie să facă figuraţie. Victoria de unul singur, după modelul celui care aleargă de nebun pe stadion, nu are gust şi nici ecou. Mă rog, în cele din urmă, jucătorul vrea să-şi atingă scopul chiar şi de unul singur, dar e cu totul altceva cînd urci pe podium înconjurat de cît mai mulţi iepuri umiliţi, după cum visează dumnealui. Iepurii au o altă calitate de bază. Mimează democraţia. Fie în calitate de contracandidaţi ai jucătorului, fie în postura de votanţi pîrîţi…