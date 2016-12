Creşele riscă să rămână fără personal

ŞAPTE COPII PE LOC. Situaţie alarmantă pentru părinţii care doresc să-şi înscrie copiii într-una din creşele din Constanţa, din cauza faptului că, în acest an, numărul solicitărilor de înscriere a prichindeilor a depăşit orice aşteptări, ajungând la peste 900 de cereri, un record pentru oraşul nostru, iar cele cinci creşe din oraş nu mai fac faţă numărului mare de copii. Directorul Serviciului Public de Administrare Creşe din cadrul Primăriei Constanţa, Cezara Dima, a declarat că de 20 de ani nu s-a mai întâlnit, în Constanţa, o astfel de situaţie. „Cele cinci creşe din oraş funcţionează peste capacitate, pentru că pe 300 de locuri avem înscrişi 350 de copii. În acest an avem 980 de cereri pentru înscrierea copiilor la creşă, pe doar 130 de locuri, de două ori mai multe faţă de anul trecut, când aveam în jur de 400 de solicitări. Pentru înscrierea copiilor la creşă, prioritate au familiile monoparentale şi cele cu gemeni, dar şi cazurile sociale, iar ceilalţi rămân pe dinafară. Dacă anul trecut am făcut faţă cum am putut numărului de solicitări, în acest an, situaţia ne depăşeşte”, a declarat directorul Serviciului Public de Administrare Creşe.

SITUAŢIE EXTREMĂ. Reprezentanţii Serviciului sunt legaţi de mâini chiar dacă Primăria Constanţa ar găsi o soluţie de extindere a spaţiilor pentru creşe. Dacă se rezolvă problema spaţiilor, se iveşte o nouă problemă: personalul din unităţile de primire a copiilor cu vârste până la cinci ani lucrează de peste 20 de ani şi, conform reglementărilor, trebuie să iasă la pensie. De altfel, în acest an, 20 de angajaţi din personalul creşelor constănţene au ieşit deja la pensie, însă conducerea Serviciului a reuşit să-i convingă să mai rămână încă un an în câmpul muncii, oferindu-le diverse facilităţi, precum abonamente gratuite la transportul în comun din Constanţa sau posibilitatea achiziţionării unor produse alimentare la preţ scăzut. Îngrijorător este că, de anul viitor, când şi cei 20 de angajaţi ieşiţi la pensie vor pleca din creşe, conducerea Serviciului se va afla în imposibilitatea angajării de personal, din cauza OUG 34 emisă, anul trecut, de Guvernul Boc, prin care sunt blocate toate posturile din instituţiile publice. „Avem câte un singur angajat la 27 - 28 de copii, când e vorba de prichindei între 4 şi 5 ani, însă când vine vorba de copiii mai mici de un an, avem nevoie de oameni mai mulţi, pentru că aceştia au nevoie de îngrijire permanentă”, a mai declarat Cezara Dima, adăugând că, “în jumătate de an, majoritatea celor 90 de angajaţi din creşe va trebui să iasă la pensie, iar atunci se va ajunge la situaţia extremă ca, la Constanţa, unităţile de primire a copiilor de la zero până în cinci ani să nu mai funcţioneze”.