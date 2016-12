Creşte incidenţa diabetului zaharat de tip 2 în rândul copiilor

Diabetul zaharat de tip 1 afectează, la nivel mondial, aproximativ 500.000 de copii cu vârste sub 15 ani, conform ultimelor statistici furnizate de Federaţia Internaţională de Diabet (IDF), se arată într-un material al Centrului de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice Constanța, prezentat în cadrul proiectului „Sănătatea se cunoaște de dimineață!”, citat de Sănătatea Press Group. Numai în 2013 au fost diagnosticate 79.000 de cazuri de diabet de tip 1 la copil, ceea ce înseamnă o creştere anuală a incidenţei de 3%. ”Marea provocare în îngrijirea copilului cu diabet zaharat o reprezintă creşterea incidenţei cazurilor de diabet zaharat de tip 2 în rândul copiilor şi adolescenţilor. Potrivit informaţiilor publicate la începutul anului 2013, de Academia Pediatrilor Americani (AAP - American Academy of Pediatrics), diabetul zaharat de tip 2 reprezintă între 8% şi 45% din cazurile noi de diabet zaharat înregistrate în rândul copiilor americani”, se arată în informare. În ceea ce priveşte România, din cele 376 de cazuri noi de diabet zaharat la copil înregistrate la nivel naţional, 16 au fost cazuri de diabet zaharat de tip 2, conform statisticilor furnizate de Societatea Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice. Per total, există în evidenţa medicilor diabetologi şi pediatri un număr de 2.670 de copii români cu diabet zaharat. ”Dacă în trecut diabetul de tip 2 era văzut ca o afecţiune caracteristică adulţilor şi bunicilor, specialiştii avertizează că, în ultima perioadă, aceasta apare tot mai des în rândul copiilor şi adolescenţilor. Principalul factor de risc este obezitatea, a cărei prevalenţă, la această categorie de vârstă, este din ce în ce mai mare. Din nefericire, lupta împotriva obezităţii infantile este una extrem de grea şi nu poate fi câştigată fără implicarea părinţilor. De asemenea, informarea şi educarea adulţilor în managementul diabetului zaharat la copil este extrem de importantă în atingerea ţintelor terapeutice, spre o mai bună şi mai eficientă îngrijire a copilului cu diabet zaharat”, se a mai arată în material. Până la o anumită vârstă, copilul cu diabet zaharat trebuie ajutat de părinţi, fraţi mai mari sau bunici pentru a-şi administra tratamentul cu insulină. Drept urmare, este esenţial ca întreaga familie să fie informată şi educată cu privire la îngrijirea copilului cu diabet. În Constanţa, în evidenţele medicilor sunt peste 100 de copii cu diabet. Netratat corespunzător, diabetul, fie diagnosticat la adult, fie la copil, poate duce la declanşarea unor afecţiuni severe, putând să se ajungă la orbire sau la pierderea membrelor prin cangrene, explică specialiștii.