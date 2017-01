Creşte infracţionalitatea în 2009!

Conducerea IPJ Constanţa, prin vocea cms. şef Aurelian Zaheu şi a celor doi adjuncţi, cms şef Adrian Rapotan şi cms. Dorin Colidiuc, a prezentat, ieri, în cifre, starea infracţionalităţii din judeţ. După un an în care imaginea poliţiştilor constănţeni a scăzut în ochii cetăţenilor din cauza numeroaselor scandaluri cu teribilişti care s-au schilodit pe străzi şi prin spitale, poliţiştii vin totuşi cu veşti bune şi spun că numărul infracţiunilor comise cu violenţă a scăzut faţă de anii anteriori: mai puţine violuri, loviri, tîlhării şi tentative de omor. A crescut însă numărul omorurilor şi nu numai…

Cazurile cu autori necunoscuţi, în creştere

Referitor la numărul cazurilor nerezolvate, şeful IPJ a declarat: „S-au înregistrat mult mai multe dosare cu autori necunoscuţi, şi aici avem o problemă pe care am supus-o atenţiei şi în cadrul bilanţului conducerii Inspectorului General al Poliţiei Române, pentru că sînt aceste fapte de genul: un ştergător smuls, o oglindă sau un capac de roată furate, aceste infracţiuni care rămîn cu autori necunoscuţi şi atunci creşte foarte mult volumul înregistrărilor. Faţă de 2007 cred că sîntem peste ţară ca medie.” Referitor la infracţiunile săvîrşite cu violenţă, cms. Dorin Colidiuc a precizat că statisticile arată că, în 2008, acestea se află în scădere, însă începutul acestui an face simţită o înmulţire a cazurilor de tîlhărie.

Legislaţie impotentă

Referitor la situaţiile în care poliţiştii au folosit armamentul, Adrian Rapotan a menţionat: „În 2008 am avut mai multe cazuri de folosire a armamentului din dotare. La acest bilanţ, mulţi dintre colegii noştri au adus în discuţie modificarea sau îmbunătăţirea unor acte normative. Cred că şi uzul de armă ar trebui regîndit, pentru că foarte multe capitole la folosirea armamentului sînt luate tabu, după uzul de armă folosit de militarii de la MapN, care păzesc unităţile militare. Fiecare poliţist, înainte de folosirea unei arme, se gîndeşte: oare procedez bine sau nu? Pentru că atunci cînd foloseşte armamentul, pasul următor este cercetarea sa din oficiu de către Parchet. Mulţi gîndesc: decît să trag, mai bine mă fac că îl fugăresc şi n-am tras după el... Am avut mai multe cazuri de folosire a armamentului, pentru că este legal, îl avem în dotare şi trebuie să îl folosim atunci cînd este cazul!” Rapotan a amintit un caz de tîlhărie petrecut în localitatea Ion Corvin, în care, dacă poliţiştii nu ar fi folosit pistolul, cazul ar fi rămas cu autor necunoscut. Despre cazurile de ultraj contra poliţiştilor, Rapotan a declarat: „Din fericire, în 2008 am avut cu patru cazuri mai puţin faţă de 2007 şi pentru faptul că, în urma discuţiilor pe care comanda inspectoratului le-a avut cu procurorii constănţeni, aceştia au avut o mai mare iniţiativă şi mai multă operativitate” Adjunctul IPJ a exemplificat cu cazul procurorului Niţă, de la Medgidia, care întotdeauna răspunde cu promptitudine, comparativ cu alţi procurori, din anii trecuţi, care, “dacă era înjunghiat poliţistul sîmbătă, ei ne spuneau să venim miercuri sau joi pentru că nu aveau timp”. În acelaşi context, Rapotan a menţionat importanţa jurnaliştilor în efortul de modificare a legislaţiei în cazurile de ultraj, prin mediatizarea unor cazuri de intimidare şi sfidare a oamenilor legii.

Două noi secţii de poliţie

Conform datelor IPJ, în 2008 s-a dispus măsura începerii urmăririi penale pentru 12.839 de infracţiuni, în 10.184 de dosare penale, din care 2.845 de natură economico-financiară, 6.178, de natură judiciară şi 3.816, de altă natură. Majoritatea faptelor au fost înregistrate în oraşe, procentul fiind de 75%, ca urmare a creşterii numărului de locuitori din mediul urban faţă de cel rural. În acest context, conducerea Inspectoratului a anunţat intenţia înfiinţării a două noi secţii de Poliţie - în zona CET şi în zona Palazu Mare. Şeful IPJ a citat şi o creştere cu 6% a numărului de furturi din societăţile comerciale: „În anul 2007 am avut 772 de astfel de infracţiuni, iar în 2008, 816”. În schimb, acesta a anunţat scăderea numărului de furturi din autoturisme cu aproape 100 de cazuri faţă de 2007. Conforma datelor din bilanţ, poliţiştii constănţeni au confiscat 25,318 kg bijuterii din aur, 3 kg bijuterii din argint, 810.000 lei şi alte bunuri în valoare totală de 435.000 lei, 1.000 euro şi 3.000 dolari.

Mai multe accidente în Constanţa

Din datele oferite de IPJ, pe raza judeţului Constanţa s-au înregistrat 1.312 accidente, din care 121 grave, soldate cu 111 morţi, 205 răniţi grav şi 1.421 răniţi uşor. Cea mai mare parte a accidentelor rutiere se concentrează în oraşe, 67,91%, acolo unde numărul vehiculelor din trafic este ridicat şi în continuă creştere. Ponderea accidentelor în mediul rural denotă o scădere faţă de 2007. Au fost înregistrate şi soluţionate 33.098 tamponări. Referitor la distribuţia numărului de accidente se remarcă scăderi în Mangalia, Medgidia, Murfatlar, Năvodari şi Negru Vodă dar, în acelaşi timp, se evidenţiază creşteri în Constanţa, Cernavodă, Hîrşova, Eforie, Ovidiu şi Băneasa. Din spusele poliţiştilor, principala cauză a accidentelor rutiere este indisciplina pietonală, 17,77%, neacordarea priorităţii, 15%, neacordarea priorităţii pietonilor 11,74%, imprudenţa, 11,03%, şi viteza cu un procent de 4,29%.

Veşti proaste pe 2009

Aşa cum se ştie, situaţia economică influenţează rata infracţionalităţii. În contextul crizei financiare din anul în curs, poliţiştii constănţeni sînt mai prudenţi în angajamente şi denotă realism. Cms. Adrian Rapotan a menţionat că, din datele oferite de instituţiile similare europene, anul acesta, în România urmează să se întoarcă aproximativ 250.000 de români, atît din cauza creşterii şomajului la nivel global, dar şi ca urmare a expulzărilor din Occident. Dintre riscurile identificate în viitorul apropiat în judeţ, IPJ Constanţa menţionează: legăturile dintre criminalitatea organizată şi fraudele economico-financiare, evoluţia progresivă a criminalităţii informatice, manifestată în principal prin fraudele informatice şi cele cu cărţi de credit, infracţiunile de mediu şi furturile de auto, precum şi importul sau exportul de criminalitate din şi în spaţiul european.