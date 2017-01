Reporter: Ce părere aveţi despre modul de organizare a Tîrgului Meşterilor Populari din România?

Irinel Palasca: Este unul dintre tîrgurile unde organizatorii se implică foarte mult. Şi vizitatorii sînt mulţumiţi, pentru că au ce vedea, dar şi noi, meşterii, pentru că sîntem bine primiţi.

Rep.: Cînd aţi început să pictaţi icoane pe lemn şi să încondeiaţi ouă?

I.P.: Am fost învăţător la o şcoală lîngă Vatra Dornei şi acolo am avut contact direct cu tradiţiile bucovinene. Acolo am învăţat să încondeiez ouă şi am avut ocazia să lucrez la pictarea unei biserici, alături de mari artişti plastici, după care am renunţat la învăţămînt şi m-am axat pe iconografie şi pictură pe ou.

Rep.: Care sînt etapele realizării icoanelor pe ou?

I.P.: Tehnica este aceeaşi ca în cazul pictării icoanelor pe lemn, doar suportul este diferit. Lemnul este tratat cu clei de os, amestecat cu praf de cretă, se lucrează cu pigmenţi şi acuarele amestecate cu gălbenuş de ou. Şi în cazul pictării icoanelor pe ouă tehnica este aceeaşi, doar că suportă un tratament mai amănunţit. După tratarea suportului se face schiţa în creion, se lipeşte foiţa de aur cu o soluţie pe bază de răşină, după care urmează pictarea propriu-zisă, cu culori naturale, pigmenţi care se amestecă cu gălbenuş de ou şi oţet.

Rep.: Mai sînt tinerii interesaţi în a continua această tradiţie?

I.P.: Sînt foarte mulţi tineri interesaţi să continue acest meşteşug. Eu particip la taberele organizate de Muzeul Satului, „Vara pe uliţă”, unde, de la an la an, creşte numărul copiilor şi tinerilor care vin să înveţe să picteze icoane pe lemn. Consider, totuşi, că ar trebui organizate nişte tabere de creaţie pentru studenţi sau chiar şi pentru adulţi, pentru că interesul există. Tentaţiile sînt mari, noi încercăm să dezvoltăm ceea ce este frumos şi să promovăm tradiţia.