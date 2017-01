Creştere alarmantă a infracţiunilor informatice

Din datele Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Poliţiei Române, valoarea prejudiciilor cauzate de infracţiuni informatice s-a ridicat anul trecut la 4-5 milioane de euro, cifră dublă faţă de anul 2006, cele mai multe fiind fraudele cu carduri. “Prejudiciul în cazul infracţiunilor informatice creşte substanţial de la an la an, iar fraudele cu cărţi de credit reprezintă principala componentă ca evoluţie\", a declarat şeful Serviciului de Combatere a Criminalităţii Informatice, Virgil Spiridon. Serviciul de combatere a criminalităţii informatice a înregistrat anul trecut 1.276 de cazuri de infracţiuni, faţă de 831 de cazuri în 2006. Spiridon a arătat că are loc o creştere a atacurilor de tip phishing, prin care site-urile instituţiilor financiare sînt clonate şi se transmit mesaje electronice clienţilor acestora. Aproape toate băncile atacate prin phishing în ultima perioadă au raportat cazurile Poliţiei, multe dintre dosare fiind încă în lucru, precum cele ale Raiffeisen şi Bancpost. De asemenea, anul trecut au fost înregistrate sute de cazuri de compromitere a ATM-urilor bancare, fiind copiate informaţiile de pe cardurile magnetice utilizate. Ceea ce îngrijorează este faptul că, de la începutul acestui an, numărul cazurilor raportate a ajuns la nivelul celui din întreg anul trecut. Poliţiştii spun că, pentru a preveni fraudele cu carduri, băncile trebuie să adopte soluţii de securitate, precum implementarea tehnologiei cu cip, dar se impune şi existenţa unui parteneriat public-privat, între Poliţie şi bănci.