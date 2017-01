Creştere cu iz electoral a pensiilor

În pofida faptului că guvernarea la plesneală a premierului Tăriceanu a făcut din majorarea pensiilor o telenovelă fără sfîrşit, gîndul liberalilor este tot la voturi. Iar acest acest lucru s-a observat clar, cel puţin în pregătirile peneliste din acest an, cînd partidul pus pe impozitarea mersului pe jos a făcut tot ce a putut pentru creşterea pensiilor înainte de alegerile locale. Nu a mai contat că măsura prea de stînga pentru nişte guvernanţi de centru - dreapta nu avea nicio susţinere în buget, că politicienii au atras atenţia asupra impactului creşterii artificiale a pensiilor asupra economiei româneşti sau că salariaţii cereau, la rîndul lor, o viaţă mai bună, efortul vajnicilor urmaşi ai Brătienilor a fost concentrat pe cîştigarea \"afacerii\" de 5,5 milioane de pensionari. Şi cum de această dată voturile bătrînilor implicaţi în \"afacere\" trebuie obţinute la alegerile parlamentare, trompeta liberală a anunţat că viaţa bătrînilor trebuie \"îmbunătăţită\" pînă în prima zi a lunii lui Brumar. Aşa se face că, după ce foştii deportaţi au primit venituri majorate şi de patru ori, liberalii au decis că şi ceilalţi vîrstnici merită mai mulţi bani şi au devansat majorarea pensiilor pe 2009 pentru 1 noiembrie 2008. \"Surpriza electorală\" nu se opreşte aici, astfel că, dacă în urmă cu două zile ministrul Paul Păcuraru declara că habar nu are despre cît şi cum vor ajunge banii la pensionari, liberalul a dat, ieri, un verdict clar. Prezent într-o emisiune televizată, ministrul Păcuraru a declarat că Guvernul are sumele necesare pentru ca pensiile să fie majorate în avans cu 20%. \"Sumele acordate pensionarilor vor fi mai mari, de la 1 noiembrie, cu aproximativ 20%. Un pensionar care acum are o pensie de 500 de lei, după majorare va încasa 600 de lei\", a precizat Paul Păcuraru. În acelaşi timp, ministrul Muncii a garantat mărirea pensiilor şi a explicat că această majorare vine pe fondul unui excendent înregistrat la bugetul de asigurări sociale în cursul ultimilor doi ani. \"Această mărire nu va afecta economia şi nu va produce derapaje sociale în cadrul bugetului de stat\", a mai declarat Paul Păcuraru.