Creştere de 18% pe an a pieţei asigurărilor pînă în 2012?

Piaţa românească a asigurărilor generale ar putea spori cu circa 18% pe an pînă în 2012, cu un avans mai rapid pe segmentul asigurărilor de viaţă, în timp ce primele subscrise pe cap de locuitor s-ar putea tripla, ca efect al creşterii economice, arată un studiu Research and Markets. Un PIB de 226 miliarde de dolari estimat pentru anul 2012 sprijină nemijlocit avansul asigurărilor generale în următorii patru ani. Astfel, rata de penetrare a asigurărilor de viaţă în PIB ar putea ajunge de la 1,68%, cît era la sfîrşitul anului trecut, la 2,60%, în 2012. Studiul remarcă talia foarte redusă a pieţei româneşti a asigurărilor, care o face puţin atractivă pentru jucătorii străini. \"Similară cu cea din Ungaria, piaţa românească de asigurări generale este extrem de aglomerată, însă mult mai fragmentată. Atît numărul de companii locale, cît şi faptul că niciuna nu are cu adevărat o poziţie dominantă reprezintă caracteristici distinctive ale pieţei româneşti de asigurări, în comparaţie cu cele din Bulgaria şi Polonia\", se menţionează în studiu. Potrivit aceluiaşi studiu, primele brute subscrise pe cap de locuitor pe clasa de asigurări de viaţă va creşte de aproape trei ori, urmînd să ajungă la 70 dolari în 2012, de la 26,63 dolari la sfîrşitul anului trecut. Volumul primelor brute subscrise pe toată piaţa asigurărilor a fost anul trecut de circa 2,15 miliarde euro (7,17 miliarde lei) în creştere, în termeni nominali, cu 25,2% faţă de 2006.