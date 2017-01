Creştere de 63% a restanţelor la credite!

Populaţia avea restanţe la împrumuturile bancare de 702 milioane lei, la jumătatea acestui an, în creştere cu 63% faţă de suma raportată de Biroul de Credit în iunie 2007, în timp ce numărul restanţierilor a crescut cu 32%, conform celor mai recente date publicate pe pagina de internet a BNR. Astfel, sumele restante au crescut în prima jumătate a anului 2008 cu 22,6%, faţă de finalul anului trecut, cînd acestea depăşeau 573 milioane lei. Numărul românilor care au restanţe mai mari de 30 de zile la credite a ajuns la aproape 393.000 în iunie 2008, în creştere cu 32% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi cu peste 11% faţă de sfîrşitul lui 2007. Biroul de Credit avea la sfîrşitul lui iunie 2008 peste 527.000 de restanţe în evidenţă, cu 40% mai multe decît la jumătatea anului trecut. Cele mai mari datorii sînt realizate de restanţierii care au primit credite în lei, sumă ce ajunsese în iunie 2008 la aproape 590 milioane lei, cu 57,8% mai mult decît în luna similară din 2007, relevă datele BNR. Pe de altă parte, suma totală a restanţelor la împrumuturile în euro s-a dublat faţă de luna mai 2007, pînă la echivalentul a 109,4 milioane lei, arată datele BNR. Datoriile neachitate la creditele în dolari au scăzut în iunie 2008 cu 40% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, ajungînd la 1,05 milioane lei, pe fondul deprecierii monedei americane în ultimul an. Creditele cu restanţe mai mari de 90 de zile înregistrează cele mai mari datorii, în valoare de 508,35 milioane lei, sumă de două ori şi jumătate mai mare faţă de cea din iunie anul trecut şi în creştere cu 34% faţă de sfîrşitul lui 2007. Nivelul restanţelor mai mari de un an, reprezentînd credite scoase în afara bilanţului, a scăzut faţă de anul trecut cu aproape 40%, pînă la 111,6 milioane lei în iunie, sumă cu 21% mai mică faţă de cea de la finele lui 2007. Pentru a fi înregistrat la Biroul de Credit, clientul trebuie să fi întîrziat cu plata ratei lunare cel puţin 30 de zile şi să aibă o restanţă de cel puţin 11 lei. În prezent, Biroul de Credit primeşte informaţii de risc furnizate de 29 de bănci, a căror cotă de piaţă pe segmentul împrumuturilor pentru populaţie însumează peste 98%. De asemenea, Biroul de Credit primeşte informaţii de la opt societăţi de credit de consum, dintre care patru transmit şi informaţii pozitive, şi de la două firme de leasing, care, de asemenea, transmit şi informaţii pozitive.