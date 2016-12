Creştere economică de 1,3% şi un curs de 4,2 lei/euro

România ar putea înregistra o creştere economică de 1,3% în acest an, iar inflaţia s-ar putea reduce la 5,2%, ca urmare a majorării exporturilor şi scăderii importurilor, potrivit estimărilor Saxo Bank. „Sper că s-a ajuns la fundul sacului şi că problemele vor fi rezolvate. Exporturile au crescut, iar gospodăriile au consumat mai puţin din import”, a declarat ieri Christian Blaabjerg, chief equity strategist la Saxo Bank. Totodată, el se aşteaptă la revenirea vânzărilor în retail în acest an. „Creditul pentru gospodării a scăzut şi este bine că guvernul nu este îndatorat prea mult la băncile străine. Luând în calcul că în România a început să se economisească, probabil că inflaţia va scădea şi sub 5%”, a afirmat reprezentantul băncii daneze de investiţii. El spune că BNR ar putea relaxa dobânda de politică monetară în acest an, dacă importurile vor scădea şi exporturile vor creşte, iar inflaţia se va plasa sub 5%. „Banca centrală ţinteşte inflaţia, iar dacă aceasta va scădea sub 5%, atunci mă aştept ca rata dobânzii de politică monetară să coboare cu 0,5 puncte procentuale”, a adăugat reprezentantul Saxo Bank. În 2011, cursul de schimb ar putea ajunge la 4,15 - 4,2 lei/euro, într-un scenariu optimist, iar varianta pesimistă indică o creştere la 4,35 - 4,4 lei/euro, în funcţie de gestionarea crizei datoriilor suverane ale statelor din zona euro, consideră analiştii Saxo Bank.