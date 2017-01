Creştere economică de 7%?!

Creşterea economică a României s-ar putea plasa la 7% în acest an, comparativ cu 6% în 2007, a declarat, ieri, Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu. “Creşterea economică va fi foarte mare în acest an datorită recoltei agricole, care pare să fie excepţională”, a afirmat Croitoru. România a înregistrat în primele trei luni ale acestui an un avans economic de 8,2%, cu mult peste ritmul de 6,1% atins în intervalul similar din 2007 şi estimările de 6,4%. Comisia Naţională de Prognoză estimează, pentru întregul an, o creştere economică de 6,5%, dar preşedintele instituţiei, Ion Ghizdeanu, a declarat, în urmă cu două săptămîni, că estimarea ar putea fi revizuită în urcare, în toamna acestui an, cu un punct procentual, la 7,5%.