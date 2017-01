„Creştere economică de cel mult 1%”

PIB-ul României va creşte cu maximum 1%, în acest an, în principal datorită exporturilor nete. Totuşi, pe fondul unei cereri interne slabe, perspectivele rămân destul de incerte, după acest rezultat „extrem de modest”, se arată într-o analiză a Ernst & Young. „Există în continuare un anumit risc ca situaţia să poate avea şi o evoluţie negativă. Corelat cu incertitudinile în materie de politici publice şi cu profilul de creştere economică, deficitul bugetar al României are şanse mici să ajungă la 3% din PIB, până în 2015”, se mai arată în acelaşi raport. Estimarea oficială privind creşterea economică din 2011 este de plus 1,5%. Deficitul ar urma să scadă la 4,4%, în 2011, şi la 3%, în 2012, potrivit angajamentului Guvernului, aprobat de Fondul Monetar Internaţional.