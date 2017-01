Creştere economică de minimum 4%, posibilă fără condiţii vitrege

Analizele realizate de Comisia Naţională de Prognoză (CNP) arată că România nu va înregistra anul viitor o creştere economică sub 4%, dacă nu vor exista \"condiţii vitrege\", cum ar fi seceta sau blocajele financiare, a declarat preşedintele instituţiei, Ion Ghizdeanu. \"Din analizele făcute pînă în prezent, nu credem că în România anului 2009 se va înregistra o scădere a creşterii economice sub 4%, fireşte, fără condiţii vitrege, cum ar fi seceta sau blocajele financiare (...) Avem prognoze optimiste şi mai puţin optimiste. Investiţiile publice pe infrastructură, de pildă, vor fi de 2 miliarde de euro. Ca o concluzie, dacă fondurile structurale pentru autorităţile publice vor fi atrase, nouă ne va fi bine\", a afirmat Ghizdeanu. El a adăugat că România se află într-un moment de incertitudine, iar rezultatele din economie vor fi cu \"plusuri şi minusuri\" în ultimul trimestru al acestui an. \"În octombrie am stat bine în multe sectoare, în noiembrie mai puţin, iar pe ansamblul trimestrului patru încheiem un bilanţ cu plusuri şi minusuri. Cu toate acestea, România se află într-o poziţie mai favorizată faţă de celelalte state, mai ales cele dezvoltate, unde criza loveşte în producţia internă şi reducerea importurilor\", a afirmat Ghizdeanu. Potrivit variantei intermediare a programului de guvernare, creşterea economică va încetini anul viitor de la 8,5%, în 2008, la 3,5%. Creşterea economică a României s-a plasat la 6% anul trecut, accelerîndu-se la 8,9% în primele nouă luni din anul în curs.