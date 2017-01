Creştere economică negativă şi în 2011

Economia va avea în 2011 o evoluţie similară celei din acest an, iar Produsul Intern Brut (PIB) va varia între -1% şi plus 1%, dinamică semnificativ sub potenţial, consideră economistul şef al Bancpost, Dan Bucşă. Potrivit economistului şef al Bancpost, la un nivel constant al investiţiilor străine directe, potenţialul de creştere al economiei româneşti nu ar depăşi 3%. În primele opt luni din 2010, investiţiile străine directe au însumat 1,95 miliarde euro, comparativ cu 3,05 miliarde euro în perioada similară din 2009, din care participaţiile la capital au însumat 1,273 miliarde euro, iar creditele intra grup 683 milioane euro. Analistul Bancpost se aşteaptă ca investiţiile străine directe să nu crească semnificativ în 2011. Bucşă anticipează pentru anul viitor investiţii străine directe de aproximativ 4 miliarde de euro, susţinute începând din cel de-al doilea semestru de fondurile din partea băncilor mamă, care vor reîncepe să trimită bani sucursalelor din România. Un nivel al investiţiilor străine directe de 6 miliarde de euro ar face ca PIB potenţial să urce spre 4%. În opinia lui Bucşă, accesarea fondurilor UE a fost mult sub aşteptări, una dintre cauze fiind concentrare pe acelaşi tip de proiecte, în aceeaşi industrie, în aceeaşi regiune, ca de exemplu procesare în domeniul agri-business. Un alt risc de piaţă care a încetinit absorbţia se referă la posibilitatea consumatorilor de a achita factura la utilităţi, precum şi riscurile sub forma unor probleme de cash-flow (în cazul tarifelor de utilităţi reglementate).