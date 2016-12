„Creştere economică se va înregistra abia în trimestrul III 2010”

Creşterea economică ar putea reveni pe teritoriu pozitiv în al treilea trimestru din 2010, iar în trimestrele II şi III din acest an am putea asista la scăderi mai mari decît în primele 3 luni, faţă de perioadele similare din 2008, a spus consilierul guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR), Lucian Croitoru. „Nu mă aştept la o revenire pe teritoriu pozitiv a creşterii economice mai devreme de al treilea trimestru din 2010. Cred că în trimestrele II şi III ale acestui an putem asista la scăderi mai mari decît în primul, faţă de perioadele similare ale anului trecut”, a declarat Croitoru, care a subliniat că există un grad mare de incertitudine pentru perioada următoare. El a afirmat că nu este exclus ca prognoza Fondului Monetar Internaţional (FMI), de comprimare a economiei româneşti cu 4% în acest an, să fie depăşită printr-o scădere mai mare a Produsului Intern Brut (PIB), una dintre necunoscute fiind evoluţia agriculturii. „Agricultura poate influenţa semnificativ creşterea economică, în bine sau în rău. Efectul de bază este însă defavorabil deoarece, anul trecut, evoluţia agriculturii a fost foarte bună”, a explicat consilierul guvernatorului BNR. Croitoru a completat că nu exclude creşteri ale ratei şomajului în a doua parte a anului. „Multe companii ar putea amîna restructurările, în ideea că poate nu va fi atît de rău şi ar putea avea nevoie de respectivii angajaţi. Dacă vor vedea că redresarea economiei întîrzie, ar putea decide mai tîrziu să renunţe la o parte din salariaţi”, a spus el. În primul trimestru din 2009, economia României s-a comprimat cu 6,2%, potrivit datelor revizuite ale Institutului Naţional de Statistică. În date ajustate sezonier, PIB-ul României a fost de 128,73 miliarde lei în primul trimestru, în scădere în termeni reali cu 4,6% faţă de ultimul trimestru din 2008.