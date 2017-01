Creştere economică sub 3% în 2009, prognozată de EIU

Riscul unei „aterizări dure” a economiei s-a amplificat, iar România s-ar putea confrunta anul viitor cu o scădere drastică a intrărilor de capital şi o contracţie puternică a creşterii economice, pînă la 2,6%, consideră Economist Intelligence Unit (EIU). \"Toate eforturile României pentru a realiza o „aterizare lină”, adică o reducere graduală a inflaţiei şi a deficitului de cont curent fără a induce o contracţie puternică a creşterii economice au amplificat, de fapt, riscurile unei „aterizări dure”, conducînd la o corecţie puternică a politicilor şi la o posibilă recesiune\", a declarat analistul EIU, Joan Hoey. Deşi prognoza EIU indică o creştere de 2,6% pentru anul viitor, Hoey nu exclude ca economia României să intre în recesiune, sub impactul scăderii intrărilor de capital ca urmare a creşterii aversiunii la risc a investitorilor pentru ţările est-europene. \"Estimarea de creşterea economică din 2009 a fost redusă la 2,6%, de la previziunea anterioară de 4,8%, sub influenţa crizei financiare internaţionale şi a recesiunii din zona euro şi Statele Unite. Există, de asemenea, un risc limitat ca România să intre în recesiune anul viitor. Există o aversiune de risc ridicată spre ţările est-europene. România este considerată drept una dintre cele mai vulnerabile din cauza deficitului extern mare. Intrările de capital ar putea scădea drastic, iar întărirea politicilor pentru a reduce deficitele externe va cauza o încetinire şi mai accentuată a creşterii în 2009 şi 2010, poate chiar sub scenariul nostru\", a explicat Hoey. EIU prognozează o creştere economică de 3,9% pentru 2010. \"Creşterea economică anuală a României din ultimii nouă ani a fost de 6,3%, pe medie, dar estimarea pentru 2009 indică un anemic 2,6%. Restrîngerea cererii pentru exporturile din ţările est-europene, ca urmare a recesiunii din principalele economii ale Europei, va diminua semnificativ investiţiile străine directe şi va limita şi mai mult accesul regiunii la finanţarea externă\", se arată în raportul EIU. Atît Fitch, cît şi Standard&Poor\'s, două din cele trei mari agenţii de rating internaţionale, au coborît ratingul României sub pragul „investment grade“, subliniind capacitatea redusă a statului de a evita o criză financiară şi economică severă, respectiv riscurile determinate de necesarul ridicat de finanţare de pe pieţele internaţionale de credit. Comisia Naţională de Prognoză estimează o creşterea economică de 6% anul viitor în România şi de 6,3% în 2010.