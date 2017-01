Creştere economică sub 4% anul viitor?

Creşterea economică va încetini puternic anul viitor, la mai puţin de 4%, adică sub jumătate din ritmul lui 2008, estimat la peste 8%. Primele semne vor apărea din ultimul trimestru al acestui an, cînd avansul PIB va coborî spre 6%, potrivit ultimelor prognoze furnizate de analiştii români şi străini. Media estimărilor a 11 analişti intervievaţi indică o creştere economică în 2009 de 3,4%, în condiţiile în care PIB va urca cu 8,2% în acest an, evoluţie calculată tot ca medie a prognozelor. De asemenea, analiştii se aşteaptă ca datele pentru trimestrul al treilea din acest an să arate o creştere economică de 8,7%, iar în ultimele trei luni, PIB să-şi tempereze dinamica la 6,3%. Pentru primul trimestru din 2009, opiniile analiştilor sînt diferite, fiind invocate prea multe incertitudini, iar media se plasează la 3,36%. Anticipaţiile pentru creşterea PIB de anul viitor se concentrează în intervalul 3 - 4%, iar ca extremă este de remarcat opinia analistului Moody\'s, Kenneth Orchard, care se aşteaptă chiar la recesiune, respectiv o scădere a economiei cu 0,3%. \"Deoarece climatul s-a schimbat în rău, economia va trebui să sufere o ajustare dificilă, care ar putea dura 1-2 ani. Creşterea exporturilor va încetini, din cauza declinului din restul ţărilor UE, iar criza globală de lichiditate va restricţiona fluxurile de capital spre România, afectînd consumul şi investiţiile interne. În prezent, ne aşteptăm pentru 2009 la o recesiune a economiei în România\", a spus Orchard. Analistului Moody\'s se aşteaptă la o recesiune în România în ciuda faptului că anticipează cheltuieli publice mari, cu un deficit bugetar de aproape 5% din PIB şi o creştere a datoriei publice la 16,2% din PIB. Recesiunea va aduce, în opinia lui Orchard, o corecţie mult mai abruptă a deficitului de cont curent, cu un nivel de 8,2% din PIB la finele lui 2009, şi reaşezarea inflaţiei în intervalul ţintit de Banca Naţională, respectiv o rată de 4,5%. Analiştii străini sînt mai pesimişti decît cei români atît în ceea ce priveşte evoluţia economiei în anul viitor, cît şi pe termen scurt. \"Consider că rata de creştere a PIB se va reduce la circa 5-6% în trimestrul al patrulea, depinzînd de gradul de disponibilitate a creditelor, care nu a fost ridicat pînă în prezent. Cea mai mare parte a avansului economic se va datora inerţiei consumului\", a afirmat analistul pentru pieţe emergente al TD Securities din Londra, Bartosz Pawùowski. El previzionează o încetinire bruscă a majorării PIB, de la 8% în 2008, la doar 3% anul viitor, şi prognozează un avans economic cuprins între 1 şi 2% pentru primul trimestru al anului viitor, menţionînd că \"Guvernul ar putea impulsiona în mod artificial consumul, chiar riscînd stabilitatea pe termen lung\".

Ce spun analiştii români?

În ciuda unui optimism aparent, toţi analiştii români şi-au modificat perspectivele privind evoluţia economiei în ultimele trei luni ale anului, iar unii dintre ei se plasează cu estimările sub cei străini. \"Este posibil ca trimestrul al treilea să fie foarte bun, după care ultimul trimestru va fi mai slab decît ne-am obişnuit anul acesta. (…) Chiar şi aşa, trimestrul al patrulea va fi fabulos de mare în comparaţie cu regiunea\", a declarat economistul şef al BCR, Lucian Anghel. Cel mai optimist analist intervievat s-a dovedit a fi directorul direcţiei Trezorerie din cadrul Romexterra, Cristian Dinescu, care vede avansul economic din trimestrul al treilea, la 8,4%. Susţinerea PIB, în opinia sa, vine din agricultură, servicii şi construcţii. Pentru primul trimestru al anului viitor, reprezentantul Romexterra estimează un avans al PIB de 6 - 6,2%, în contextul în care activitatea economică \"va încetini foarte mult pe absolut toate ramurile\". Cristian Dinescu apreciază că primul trimestru al anului viitor va fi caracterizat de incertitudine, partea extractivă va înregistra o evoluţie nefavorabilă, iar construcţiile vor \"încetini dramatic, fiind foarte probabil să existe o cădere destul de zdravănă a preţurilor\". Economistul şef al Raiffeisen Bank, Ionuţ Dumitru, se aşteaptă ca în trimestrul al patrulea din 2008 să aibă loc în primul rînd o încetinire a industriei şi construcţiilor, în timp ce agricultura ar putea avea o pondere importantă la creşterea economică. \"Este inevitabil ca reducerea cererii externe pe fondul recesiunii din zona euro să influenţeze în mod negativ atît exporturile, cît şi producţia industrială din România\", a explicat Dumitru, estimînd un avans al PIB de 7,5% în trimestrul al patrulea şi de 8,5% pentru întregul an 2008. \"Într-un scenariu neutru spre optimist, temperarea creşterii economice s-ar face către intervalul 4-4,5% în 2009, în condiţiile diminuării ordonate a creditării, în special pe componenta de valută, ceea ce ar putea conduce chiar la efecte pozitive de reducere a consumului şi a presiunilor pe contul curent şi pe inflaţie\", consideră, la rîndul său, Ionuţ Dumitru. Economistul a precizat că riscurile sînt ridicate întrucît o stopare bruscă a activităţii de creditare ar putea conduce chiar la un impact mai negativ asupra activităţii economice. Totuşi, Dumitru apreciază că recesiunea nu este cel mai probabil scenariu, pe baza informaţiilor existente în prezent, chiar dacă \"tentaţia pesimismului este destul de mare\".

Sectoarele economice, “în virtutea inerţiei”

De asemenea, Laurian Lungu, profesor asociat la Cardiff Business School şi director de cercetare la Grupul de Economie Aplicată (GEA), consideră că toate sectoarele vor merge în continuare în trimestrul al patrulea, \"în virtutea inerţiei\". Economistul anticipează ritmuri de creştere economică de 8,5% pentru trimestrul trei şi de 6,5% pentru ultimele trei luni ale anului acesta. Pentru tot anul 2008, Lungu previzionează un avans al PIB de 7,8%. Preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România, Radu Crăciun, anticipează un ritm de dezvoltare a economiei cuprins între 8,5 şi 9% în acest an şi între 3 şi 4,5% pentru anul viitor. \"În principal va fi vorba despre încetinirea exporturilor, precum şi de limitarea consumului şi a investiţiilor, întrucît finanţările vor fi mai greu de realizat\", a precizat Crăciun. Analistul RBS, Tim Ash, susţine că, în contextul actual, este nevoie de un echilibru atît la nivel bugetar, dar şi la nivel de finanţare externă şi curs de schimb. \"Asigură-te că ai un curs de schimb flexibil, un deficit bugetar pe care poţi să îl finanţezi, surse ieftine de finanţare a ofertei şi nu-ţi fie ruşine să ceri sprijinul FMI-ului devreme\", a spus Ash. Ultimele estimări ale Comisiei Naţionale de Prognoză indică pentru acest an o creştere economică de 9,1%, iar pentru 2009, de numai 6%. Prognozele BNR plasează avansul PIB la 8-9% în acest an şi 4-5% în 2009. În primele şase luni din 2008, PIB a crescut în termeni reali cu 8,8%, după un avans 8,2% în primul trimestru şi de 9,3% în trimestrul al doilea.