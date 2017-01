Creştere la 20% a segmentului de credite neperformante?

Economia României s-ar putea contracta cu 3% în 2009, pe fondul încetinirii creditării, iar potrivit unui scenariu pesimist, rata creditelor neperformante în portofoliile băncilor româneşti ar putea ajunge la 15-20%, de la sub 3% la finalul anului trecut, arată un raport al firmei J.P. Morgan (specializată în vînzare de servicii financiare şi membră a consorţiului bancar american J.P. Morgan Chase&Co). \"Creşterea economică în România a fost alimentată, în ultimii ani, prin lărgirea deficitului de cont curent (ajuns la 14% din PIB în 2007), pe fondul creditării în valută. Statul se va confrunta cu o ajustare dureroasă a deficitului de cont curent, iar economiştii noştri estimează o scădere reală cu 3% a PIB-ului, pe fondul încetinirii creditării\", se menţionează în cel mai recent raport referitor la băncile din Europa de Est, publicat de J.P. Morgan. \"Estimăm capitalul total al sistemului bancar la aproximativ 4-5 miliarde euro, la finalul lui 2008. Băncile din România au raportat o rată a creditelor neperformante sub 3% în ultimul trimestru din 2008. Într-un scenariu pesimist, am putea vedea rata creditelor neperformante în portofoliile băncilor din România la un vîrf între 15 şi 20%\", mai precizează analiştii J.P. Ei subliniază dependenţa ridicată a sistemului bancar românesc de finanţarea externă, precum şi ponderea importantă a creditelor în valută în portofoliile acestora. \"BNR apăra înainte leul sub 4 lei/euro, dar a încetat, recent, să mai intervină pentru a menţine cursul sub acest prag psihologic. Deprecierea leului a afectat debitorii cu credite în valută, a limitat creşterea creditului şi a accelerat ajustarea deficitului de cont curent\", se mai arată în studiul americanilor. Economiştii J.P. consideră că autorităţile române vor solicita un pachet de finanţare de la UE şi FMI, la fel ca alte state din regiune. \"Deşi deprecierea monedei naţionale nu constituie, în sine, un motiv pentru a cere ajutor, încetinirea rapidă a economiei şi problemele privind execuţia bugetară ar putea determina România să apeleze la FMI. Guvernul a abandonat deja majoritatea promisiunilor electorale, pentru a ţine deficitul bugetar sub control, ceea ce ar putea arăta că se pregăteşte pentru a îndeplini anumite condiţii\", concluzionează studiul.