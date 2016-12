Creştere spectaculoasă a plăţilor cu cardurile româneşti în străinătate

Românii folosesc tot mai des cardurile pentru plăţi direct la comercianţi când călătoresc în străinătate în sezonul estival, în special pentru cumpărături de valoare mică, în timp ce cheltuielile mai mari sunt cele pentru servicii turistice şi transport, potrivit Visa Europe. 50% dintre tranzacţiile derulate la POS în străinătate sunt mai mici de 20 de euro. Posesorii de carduri Visa emise în România au cheltuit pe parcursul verii aproximativ 48 euro în medie per tranzacţie la comercianţii din străinătate, iar peste o treime dintre plăţi au valoarea mai mică de 10 euro, arată datele Visa Europe privind plăţile cu cardul în afara ţării din perioada iunie - august 2015. „Românii s-au obişnuit să plătească frecvent cu cardul atunci când călătoresc în străinătate. Am observat în ultimii ani o creştere constantă şi rapidă a numărului de tranzacţii de valori relativ reduse, precum şi o diversificare a categoriilor de comercianţi unde se fac plăţi cu cardurile Visa. Practic, pe lângă locurile unde românii plătesc de regulă cu cardul, respectiv la hotel, în aeroport sau la benzinării, procesăm de exemplu şi plăţi către florării, magazine de suveniruri, poştă sau laboratoare foto”, a declarat directorul regional pentru România, Croaţia şi Slovenia al Visa Europe, Cătălin Creţu.

UNDE? Per total, românii au realizat în vara acestui an cu aproape 30% mai multe plăţi cu cardul la POS în străinătate, iar valoarea totală a acestor tranzacţii s-a majorat cu aproape 20%. Ultima săptămână din luna august a fost cea mai aglomerată din acest sezon estival în ceea ce priveşte numărul de plăţi făcute de români cu cardurile Visa la POS-urile din străinătate, cu vârful de tranzacţii procesate înregistrat sâmbătă, 29 august. Românii au realizat în vara acestui an cele mai multe plăţi cu cardul în Franţa, Italia, Ungaria, Marea Britanie, Bulgaria, Germania, Spania, Austria, Suedia şi Belgia.

PENTRU CE? Românii au utilizat cel mai des cardurile Visa în afara ţării pentru a plăti produse şi servicii aferente călătoriilor, precum cazarea, închirierea de maşini, transportul feroviar şi aerian sau carburanţi. Practic, aproximativ 30% dintre tranzacţiile cu cardurile Visa în străinătate au fost efectuate la POS-urile instalate la acest tip de comercianţi. Supermarketurile şi magazinele alimentare reprezintă a doua mare categorie de comercianţi din străinătate unde s-a plătit cel mai des cu cardurile Visa emise în România (22% din total tranzacţii cu cardul la POS-urile din străinătate).

Restaurantele şi furnizorii de servicii de divertisment, precum parcurile de distracţie, obiectivele turistice, muzeele, teatrele sau activităţile sportive, ocupă locul 3 în topul comercianţilor preferaţi de români pentru a plăti cu cardul Visa (19% din totalul tranzacţiilor cu cardul la POS-urile din străinătate).