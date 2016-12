Creştere vizibilă în jocul Săgeţii

Venirea lui Cătălin Anghel pe banca tehnică a celor de la Săgeata Năvodari în această iarnă a schimbat în bine jocul formaţiei de pe litoral, iar acest lucru s-a văzut cel mai bine în partida cu liderul neînvins al campionatului, Steaua Bucureşti, disputată duminică, pe stadionul “Farul”, în etapa a 24-a a Ligii 1. Chiar dacă au pierdut cu 1-2, năvodărenii au pus mari probleme campionilor şi doar ghinionul şi neatenţia în defensivă au făcut să nu ia cel puţin un punct.

„Jocul băieţilor, în anumite momente, a fost unul bun, ceea ce ne arată că putem să construim în continuare şi să avem mult mai mare încredere în noi. Trebuie să fim mai eficienţi în faţa porţii. Când întâlneşti Steaua şi ai vreo ocazie, trebuie să dai gol dacă vrei să speri la ceva. Trebuie să rămânem uniţi şi să mergem mai departe. Până la urmă, am pierdut cu Steaua şi ne doare, ştim ce probleme avem, dar trebuie să începem o nouă săptămână de muncă, să mergem şi să învingem la Corona. Trebuie să fim puternici şi să trecem peste această înfrângere”, a spus antrenorul Cătălin Anghel, care s-a declarat nemulţumit de faptul că elevii săi au primit din nou gol dintr-o fază fixă: „Este păcat, pentru că deja s-a creat o anumită stare şi mă deranjează, mai ales că am lucrat foarte mult la antrenamente la capitolul fazelor fixe. Sper să nu se mai întâmple, pentru că nu se poate se trecem pe lângă puncte, aşa cum am făcut-o şi cu FC Vaslui. Ar fi fost două puncte importante, mai ales pentru moralul nostru”.

În schimb, Cătălin Anghel s-a ferit să comenteze arbitrajul, chiar dacă centralul Adrian Comănescu a judecat toate fazele la limită în favoarea oaspeţilor. „Nu mă interesează arbitrajul şi cred că puteam obţine un punct prin jocul prestat în teren, dacă eram un pic mai atenţi şi mai eficienţi. Trebuie să vedem ce greşeli facem şi să ne gândim doar la ceea ce facem noi, nu să ne uităm ce fac alţii”, a explicat antrenorul năvodărenilor.