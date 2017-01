Creşterea economică a României, în scădere

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a redus estimarea privind creşterea economică a României în 2008, de la 6,5%, la 5%, în contextul înăspririi politicii monetare de către banca centrală, care a majorat rata dobînzii la 9,75%, pentru a tempera inflaţia. Reamintim că, în luna martie, rata anuală a inflaţiei s-a situat în ţara noastră la 8,63%, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2006 încoace. BERD estimează că economia României îşi va reduce în continuare ritmul de creştere economică, plasat anul trecut la 6%, cu 1,9% mai mic faţă de 2006, potrivit instituţiei de credit. Comisia Naţională de Prognoză anticipează pentru acest an un ritm de creştere economică de 6,5%. BERD a redus estimările nu doar pentru România, ci şi pentru Ucraina şi Kazahstan (toate trei statele fiind considerate importante pentru investitorii pe pieţele în curs de dezvoltare), din cauza dificultăţilor rezultate în urma înăspririi condiţiilor de creditare globale şi a inflaţiei. Economistul şef al BERD, Erik Berglof, avertizează că “încetinirea economiei e globală, iar adevăratul motiv de îngrijorare este inflaţia”. Totuşi, banca a revizuit în urcare estimările privind creşterea economică a Europei de Est şi a statelor fost-sovietice, în acest an, de la 5 - 5,5%, la circa 6%, arătînd că regiunea a fost surprinzător de rezistentă în faţa problemelor economice globale, dar a atras atenţia în privinţa riscurilor inflaţiei. Din cauza \"majorării foarte rapide a preţurilor de consum, care vor afecta probabil veniturile gospodăriilor şi consumul, în special în Comunitatea Statelor Independente\", avansul economic în regiune va fi sub 7,3%, cît s-a înregistrat anul trecut, potrivit specialiştilor BERD.