„Creşterea economică depinde de infrastructură”

Creşterea economică a României ar putea fi mai mică de 1%, în 2011, dacă infrastructura nu va fi dezvoltată substanţial, consideră preşedintele executiv al Băncii Comerciale Române (BCR), Dominic Bruynseels. „Un scenariu pesimist ar fi ca investiţiile majore în infrastructură să nu fie făcute. Un scenariu pozitiv ar fi ca economia să se redreseze în a doua jumătate a acestui an, conducând astfel la o creştere a creditării. Pe partea de corporate am văzut deja un plus, iar dacă lucrurile se mişcă în sens pozitiv, atunci avansul va fi şi mai mare în 2012”, a declarat oficialul băncii, care estimează un avans economic de 1,2 - 1,5%.