Creşterea economică dispare din grafic, în 2012

PUTEREA MINTE 2012 va fi un an mai prost decât 2011, din punct de vedere economic, spune analistul Ilie Şerbănescu, care face o analiză obiectivă a situaţiei actuale a României. „Creşterea economică va fi mai mică şi, totodată, veniturile românilor vor fi mai subţiri. Deci, creştere economică pe bază de consum intern nu are cum să se producă. Să fim serioşi”, spune Şerbănescu. De aceeaşi părere este şi fostul ministru al IMM-urilor, Constantin Niţă, care apreciază că „puterea minte când spune că România va înregistra o creştere economică semnificativă, în 2012”: „Dacă ne uităm în UE vedem că majoritatea statelor se confruntă cu o criză a datoriilor cum nu a mai fost alta în istorie. 70% din venitul nostru ca stat vine din relaţiile cu statele UE şi este de ajuns să privim în jur ca să realizăm că nu este tangibilă nici o creştere economică. 2012 va fi cel mai greu an de la începutul crizei până în prezent”.

PESIMISM JUSTIFICAT La fel de pesimist (sau realist, cum vreţi să-i spuneţi) este şi şeful ING Bank România, Mişu Negriţoiu, care dă mai multe motive pentru care 2012 va fi mai dificil decât 2011. „Un prim motiv ar fi accentuarea crizei datoriilor suverane, pe fondul revenirii recesiunii. Al doilea motiv este apropierea momentului luării unor decizii privind problemele din zona euro. Uniunea fiscală a fost numai enunţată în 2011, dar ea trebuie adresată cu adevărat şi, până nu se va stabilit cine va plăti pentru excesele din trecut, pieţele financiare vor continua să fie tensionate. Un al treilea motiv este că nu au fost trasate încă strategii de creştere economică, iar rezolvarea problemelor fiscale, în lipsa creşterii, este foarte dificilă”, a declarat Negriţoiu, citat de hotnews.ro.

LUĂM SAU NU BANI DE LA FMI? În aceste condiţii, tot mai mulţi economişti sunt de părere că, în acest an, România va fi nevoită să acceseze banii puşi la păstrare în cadrul acordului preventiv cu Fondul Monetar Internaţional, mai ales că, în prezent, rezervele financiare nu ar mai fi de ajuns decât pentru circa patru luni. Totuşi, reprezentantul României la FMI, Mihai Tănăsescu, spune că „este exclus ca România să ia bani de la FMI, pentru că este capabilă să atragă fondurile de care are nevoie chiar de pe piaţa internă”. Rămâne de văzut câtă încredere va inspira România, în 2012, mai ales că ultimele încercări de a atrage finanţare (de pe pieţele externe) au eşuat.