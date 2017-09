Creșterea exagerată a salariilor poate dăuna grav administrației locale

După aplicarea legii salarizării, veniturile angajaţilor din Primării şi consilii locale aproape că s-au triplat. Pentru că unii edilii „s-au porcit“ și au majorat salariile exagerat de mult, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, îi avertizează pe primari și președinți de consilii județene că riscă ca, anul viitor, să nu mai poată plăti aceste salarii. „Ei or să înțeleagă acum că toată răspunderea e la autoritățile locale. Cei care au mărit foarte mult vor constata anul viitor dacă își mai permit să plătească. Dacă nu, restructurări sau scăderi de salarii. Până acum, toată lumea din administrația locală spunea că e nedrept. Este oricum o formă mult mai corectă decât când veniturile treceau peste primar. Noi am plafonat la un nivel care să poată fi și pentru bugetul statului susținut”, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Primele efecte ale majorărilor spectuloase de salarii au apărut la Primăria Caransebeș, care este nevoită să facă restructurări pentru a putea face față majorărilor salariale. „Nu era vorba de concedieri, era vorba de o ajustare a celor angajați în Primăria Caransebeș. Dar cred că în orice primărie ar trebui făcute restructurări pentru că această lege a salarizarii tocmai la asta se referă. Înainte de această lege, salariul net al primăriei Caransebeș era de 3.900 de lei plus un spor de 15%”, a declarat primarul Caransebeș, Felix Cosmin Brocean, citat de Antena 3.