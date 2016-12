Creşterea natalităţii, mai importantă decât infrastructura

Scăderea sau îmbătrânirea populaţiei a devenit, în timp, una dintre problemele arzătoare ale României postdecembriste. Se discută de ani de zile despre posibilele soluţii pentru a reduce rata emigraţiei şi a creşte natalitatea. În general, problema populaţiei este dezbătută mai mult la nivel naţional şi nu reprezintă neapărat una dintre priorităţile autorităţilor locale. Dar tendinţa oamenilor de a pleca spre oraşe şi scăderea natalităţii au devenit un fenomen periculos în multe sate, astfel încât administraţiile locale ajung să ia măsuri pentru stoparea lui. Comuna Horia este una dintre localităţile constănţene care se confruntă cu o scădere masivă a populaţiei. Iar principala cauză este scăderea natalităţii, mai ales pentru că oamenii de la ţară nu-şi permit să-şi crească copiii.

ALOCAŢIE SUPLIMENTARĂ Pentru a combate această cauză, Consiliul Local din comună a hotărât, la începutul acestui an, să ofere fiecărui copil născut după data de 1 octombrie o alocaţie de 300 de lei. Această sumă de bani va fi oferită lunar, timp de trei ani, şi se va adăuga indemnizaţiei de la stat. „Am făcut un mic studiu şi am observat că, în următorii 10-15 ani, populaţia comunei va îmbătrâni şi ar putea scădea cu până la 50%. De aceea, am luat măsura de a acorda o sumă de bani, din bugetul local, pentru copiii născuţi după 1 octombrie, pentru ca lipsa banilor să nu mai fie un motiv de a renunţa la ideea de a avea copii”, ne-a spus primarul comunei Horia, Gigel Sava. Decizia este surprinzătoare, din moment ce autorităţile locale se plâng de fonduri puţine la bugetul local. În acest caz, primarul ne-a precizat că alocaţia este o prioritate şi că, pentru investiţiile în infrastructură, se va încerca accesarea de fonduri din alte surse.