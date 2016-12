Creşterea pensiilor nu a fost afectată de rectificare sau acordul cu FMI

Ministrul Muncii, Marian Sîrbu, a declarat că măsurile de protecţie socială nu au fost afectate de rectificarea bugetară şi acordul cu FMI, iar din această săptămînă niciun pensionar nu va avea venituri mai mici de 300 de lei. “Azi, 14 apilie, este prima zi în care cei care au pensii sub 300 de lei beneficiază de diferenţa pînă la acest plafon. Toate celelalte măsuri de protecţie socială nu au fost afectate de aranjamentele privind acordul cu FMI”, a declarat Sîrbu. Acesta a explicat că, din această săptămînă, se distribuie taloanele de pensii care cuprind atît creşterea punctului de pensie, începînd cu luna aprilie, pînă la valoarea de 718 lei, dar şi startul distribuirii taloanelor pentru pensia socială minimă garantată. “Începînd cu această zi (ieri - n.r.), în sistemul public de pensii pentru perioada aprilie-septembrie, 433.338 de persoane urmează să beneficieze de un plus prin această pensie socială minim garantată în medie de 760.000 de lei vechi, iar în perioada octombrie-decembrie, cînd, de fapt, această pensie minimă garantată va deveni 350 de lei, un număr încă de 692.285 de persoane, agricultori şi pensionari de stat, vor beneficia de un plus la pensie în medie de 900.000 de lei vechi”, a afirmat Sîrbu. Ministrul a subliniat că pensia socială minimă garantată nu a fost afectată în niciun fel de rectficarea bugetară şi că s-a reuşit să se determine şi Guvernul şi FMI să considere aceasta o măsură bună, de protecţie pentru persoanele cu venituri mici. Sîrbu a mai spus că rectificarea bugetară nu afectează nici pensiile din sistemul public, nici valoarea punctului de pensie care, de ieri, atinge suma de 718 lei, iar de la 1 octombire va deveni 732 de lei. Ministrul Muncii a mai spus că prin OUG 100/2008 s-au fixat patru etape de creştere a punctului de pensie pentru cei aflaţi în grupele I şi II. “În luna octombrie, peste 217.000 de persoane au beneficiat de o creştere de circa 570.000 de lei vechi, iar acum, în februarie, 409.938 de persoane care au fost în grupele I şi II de muncă, au beneficiat de o creştere medie în plus la punctul de pensie de 480.000 de lei”, a afirmat Sîrbu. El a arătat că ministerul pe care îl conduce se are în vedere o nouă etapă, în luna iunie 2009, pentru cei pensionaţi între 1996 şi 2001, cînd aproximativ 546.000 de persoane vor beneficia de un spor la pensie, iar în luna octombrie cei pensionaţi între 1 aprilie 2001 şi 30 septembrie 2008, adică circa 418.000 de persoane, vor beneficia de o creştere a pensiilor de aproximativ 500 de lei noi.