Creşterea preţului la alimentele româneşti „nu se prea justifică”

Pentru produsele care au la bază materii prime româneşti „nu se prea justifică” o majorare a preţurilor pentru că a fost un an agricol destul de bun. Această declaraţie aparţine ministrului Agriculturii, Dacian Cioloş, care a adăugat că, din păcate, nu el decide dacă scumpirile sînt justificate sau nu. Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), în luna septembrie preţurile mărfurilor alimentare au crescut cu 0,33% faţă de august 2008 şi cu 7,08% comparativ cu luna septembrie a anului trecut. Preşedintele Federaţiei Sindicale din Industria Alimentară, Dragoş Frumosu, a declarat miercuri că preţurile produselor alimentare vor creşte, în condiţiile în care leul se va deprecia în continuare. El a adăugat că în sectorul cărnii 60-70% din necesarul pentru consum şi prelucrare este acoperit din importuri, iar altă industrie care depinde de livrările din afară este cea a zahărului obţinut din prelucrarea zahărului brut. În consesn cu Frumosu, preşedintele Romalimenta, Sorin Minea, a afirmat că “pe fondul ascendent al monedei euro, preţurile alimentelor nu pot decît să crească”, arătînd, de asemenea, că produsele cele mai sensibile la devalorizarea leului sînt carnea şi laptele. Preşedintele Federaţiei Sindicale Agrostar, Ştefan Nicolae, a arătat că în lunile septembrie-octombrie preţurile la legume au crescut cu 3-5%. Reprezentanţii sindicatelor şi patronatelor nu au precizat un termen de la care preţurile ar putea creşte, arătînd că acest lucru depinde de stocurile de materie primă ale firmelor şi de tipul de produse (la unele produse costul materiei prime are o pondere mai mare, la altele mai mică şi, în plus, în cazul produselor cu termen de valabilitate mare, influenţa creşterii costurilor se vede mai tîrziu - n.r.).